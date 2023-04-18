Küçük Salonlar İçin Öneriler

Küçük bir salona sahipseniz daha küçük koltuklar, kullanışlı mobilyalar ve odanızın ölçülerine uygun TV üniteleri daha doğru bir seçim olabilir. Ayrıca TV ünitelerinin evinizde yer kaplayacağını düşünüyorsanız, televizyonunuzu duvara monte ederek altına eşyalarınızı da koyabileceğiniz küçük bir mobilya kullanabilirsiniz. Kitaplarınız için kütüphane yerine duvar raflarını tercih edebilirsiniz. Koltuk tercihi olarak da L koltuk seçebilirsiniz. Ortaya sehpa koymak yerine koltuk sehpası alarak orta alanı boş bırakabilirsiniz. Duvarda aksesuar olarak da tablo yerine güzel bir ayna tercih edebilirsiniz. Ayna salonunuzu daha geniş gösterecektir. Küçük bir salonu koyu renkler ile boyamak yerine açık renklerle boyamak salonunuzda daha ferah bir ortam yaratabilir.

Küçük Mutfaklar İçin Öneriler

Küçük mutfaklar için daha minimal tasarımlar eviniz dekorasyonunda oldukça ideal bir seçimdir. Örneğin mutfak masası yerine, duvara monte edilen, açılan kapanan bir masa tercih edebilirsiniz. Mutfak dolaplarınızıda beyaz renk tercih edebilir, bu sayede mutfağınızı daha ferah hale getirebilirsiniz. Mutfak tezgahınızı da yine beyaz ya da ahşap seçebilirsiniz. Beyaz tezgah mutfağınıza ferahlık katarken, ahşap tezgah ise sıcaklık katacaktır. Ayrıca dolap içi raflardan da yardım alarak mutfağınızı daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.

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