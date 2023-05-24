Küçük Deniz Kızı film oyuncuları kimler? 26 Mayıs 2023'te vizyona giren Küçük Deniz Kızı film konusu ne? The Little Mermaid Küçük Deniz kızı yorumlar 2023. Vizyona yeni girecek olan Küçük Deniz Kızı oyuncuları kimler? Küçük Deniz Kızı Ariel film olarak karşımıza geliyor. Peki Küçük Deniz Kızı hangi ülkenin? Acaba Küçük Deniz Kızı kaç yaş üstü? İşte Küçük Deniz Kızı filmi hakkında bilmeniz gerekenler:

Küçük Deniz Kızı film oyuncuları kimler? Küçük Deniz Kızı oyuncuları 2023

Merakla beklenilen Küçük Deniz Kızı (film 2023) vizyona giriyor. Peki Küçük Deniz Kızı film oyuncuları kimler? Acaba Küçük Deniz Kızı oyuncuları arasında kimler var? Küçük Deniz Kızı oyuncuları Ariel rolünü kim oynuyor? Filmin oyuncu kadrosu şimdiden çok merak ediliyor. Küçük Deniz kızı Ariel rolünde Halle Bailey karşımıza çıkıyor. Diğer Küçük Deniz Kızı film oyuncuları listesi ise şöyle: Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay, Noma Dumezweni, Javier Bardem and Melissa McCarthy.

Küçük Deniz Kızı film konusu ne?

Kral Triton (Javier Bardem) kızlarıyla birlikte yedi denizi yönetmektedir, ancak içlerinden birinin başka çıkarları vardır. Ariel'in başı suyun üzerinde; toprak sakinlerinden biblolar ve eserler toplar ve merakı sık sık başını belaya sokar. Bir fırtına sırasında denize atıldığında babasını dehşete düşüren Prens Eric'e (Jonah Hauer-King) onu kurtardıktan sonra aşık oldu.

Uyguladığı tek kural, insan dünyasının deniz kızlarına yasak olduğudur ve Triton öfkeyle Ariel'in değerli koleksiyonunu yok eder. Çaresiz deniz kızı, karaya çıkması için büyüleyici sesi karşılığında Ariel'e insan bacakları vermeyi vaat eden şeytani Ursula (Melissa McCarthy) ile bir anlaşma yapar. Ancak korkunç bir maddeyle birlikte gelir - Ariel üç gün içinde gerçek aşkının öpücüğünü almazsa, deniz cadısı onu sonsuza kadar tuzağa düşürür.

Küçük Deniz Kızı film yorumlar

Halle Bailey'nin olağanüstü şarkı söyleme yeteneği hemen göze çarpıyor ve onun klasik "Part of Your World" yorumunu duyduğunuzda rol çok anlamlı geliyor. Bailey, Ariel'in sudan çıkmış balık saflığı ile yaşama sevincinin doğru karışımını sunuyor.

Jonah Hauer-King'in Prens Eric'iyle olan kimyası, karakterine daha çok bir arka plan hikayesi verme kararının da yardımıyla ikna edici. Alışılmadık aşkları, ilk görüldüğünden daha fazla derinliğe sahip, ancak şarkılarla birleşen hız sorunlarının bir bedeli var. Bu, özellikle ilk birkaç perdede filmin anlatı akışına büyük ölçüde ağırlık veriyor. Bir başka sorunlu alan da, özellikle bu bölümde çıtayı nispeten yükselten yeni filmler söz konusu olduğunda, sizi genellikle su altı deneyiminin dışına çıkaran şifreli CGI kullanımıdır.

Neyse ki, huysuz yengeç Sebastian (seslendiren Daveed Diggs) ve coşkulu martı Scuttle (Awkwafina tarafından seslendirilen) gibi yardımcı karakterler olay örgüsünün akışını sürdürmeye yetecek kadar mizah aşılıyor. Javier Bardem ve Melissa McCarthy, olağanüstü yetenekleriyle sırasıyla Triton ve Ursula rollerini haklı çıkardılar. Yine de, eski favori Flounder'ın (Jacob Tremblay tarafından seslendirilen) fotogerçekçi tasarımının ötesine bakmamak zor.

Disney'in klasik kataloglarının canlı aksiyon yeniden yapımları yağmuru geçmişte karışık sonuçlar verse de, 'Küçük Deniz Kızı' bugünün nesli için bu yeniden anlatımdan büyük ölçüde faydalandı. Orijinalin aynı büyülü özünü tam olarak yakalamıyor, ancak esas olarak Halle Bailey'nin mükemmel performansı nedeniyle, Rob Marshall'ın yorumunda her şey kaybolmuş değil.

Küçük Deniz Kızı kaç yaş üstü?

Sinemalarda Küçük Deniz Kızı 6 yaş üstü olarak gösterilecek.