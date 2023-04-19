Banyonuzun geniş görünmesini sağlamanız için en çok dikkat etmeniz gereken konulardan biri renktir. Renkler alanı dar ya da geniş gösterme özelliklerine sahiptir. Renk olarak açık ve parlak renkler tercih etmelisiniz. Çok fazla desenli ve renkli fayanslar yerine daha düz ve pastel renkli olan fayanslar banyonuzda daha geniş alan yaratımında yardımcı olur.

Duvarlar gibi banyo dolabınızı da açık renk seçmelisiniz. Ayrıca dolabınızın bol çekmeceli olmasına dikkat etmelisiniz. Saç kurutma makinenizi, kişisel ürünlerinizi, saç fırçalarınızı, sabun ve şampuanlarınızı,makyaj ürünlerinizi, kremlerinizi ve havlularınızı derli toplu bir şekilde yerleştirebilirsiniz.Böylece banyonuz dağınık görünmeyecektir.

Küçük banyolarda aydınlatma çok önemlidir. Banyonuz küçük ise mutlaka beyaz ışık kullanmalısınız ve ışık banyonun her yerine eşik oranda dağılacak şekilde olmalı. Ayrıca sade banyo avizelerini tercih edebilirsiniz. Eğer duvarlarda boş alan varsa iki adet aplik aydınlatma da kullanabilirsiniz.

Küçük banyolarda halı seçimi de çok önemlidir. Açık gri, beyaz, krem, bebek mavisi, mint yeşili gibi açık renklerde ve orta büyüklükte bir banyo halısı tercih edebilirsiniz.

Duş kabini için ise, duş kabini için ayırdığınız alana sadece kapak yaptırabilirsiniz. Banyonuz küçük olduğundan kabin olarak kullanmamalısınız. Bu şekilde banyonuzda alan açmış olacaksınız.

YENİGÜN HABER MERKEZİ