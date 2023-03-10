12 Nisan 1995 İstanbul doğumlu Kubilay Aka 26 yaşındadır. Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünü bitirmiştir. Muğla’da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılan Kubilay Aka, dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.
Filmografisi
Televizyon
2016-2017 Vatanım Sensin
2017-2021 Çukur
2018 Eser Yenenler Show
2021 Çok Güzel Hareketler 2
2021 Cam Tavanlar
2022 Maske Kimsin Sen?
2022 Oğlum
2023- Dokuz Oğuz
İnternet
2020-2021 Aşk 101
2021 Sergen Deveci ile Daniska Show
2021 Kaan Sekban’la Alt Tarafı Bi’ Talk Show
2021- Bunu Bi Düşünün
2022- Sadece Arkadaşız
Sinema
2017 Arif V 216
2018 Aşk Bu Mu?
2023 Sevda Mecburi İstikamet
Annesinin Kuzusu
Diskografisi
Single’ları
-“Gamzendeki Çukur” (Çukur Dizi Müziği) (ft. Hayko Cepkin) (2018)
-“Bu Sokaklar Acıya Kardeş Olur” (Çukur Dizi Müziği) (ft. Toygar Işıklı) (2021)
-”Vazgeçtim Yokluğundan” (ft. Cem Adrian) (2019)
-”Kopar” (Aşk Bu Mu? Film Müziği) (2018)
-”Çukurspor” (Çukur Dizi Müziği) (Çukur Ekibi ile Beraber) (2019)