12 Nisan 1995 İstanbul doğumlu Kubilay Aka 26 yaşındadır. Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünü bitirmiştir. Muğla’da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılan Kubilay Aka, dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

Filmografisi

Televizyon

2016-2017 Vatanım Sensin

2017-2021 Çukur

2018 Eser Yenenler Show

2021 Çok Güzel Hareketler 2

2021 Cam Tavanlar

2022 Maske Kimsin Sen?

2022 Oğlum

2023- Dokuz Oğuz

İnternet

2020-2021 Aşk 101

2021 Sergen Deveci ile Daniska Show

2021 Kaan Sekban’la Alt Tarafı Bi’ Talk Show

2021- Bunu Bi Düşünün

2022- Sadece Arkadaşız

Sinema

2017 Arif V 216

2018 Aşk Bu Mu?

2023 Sevda Mecburi İstikamet

Annesinin Kuzusu

Diskografisi

Single’ları

-“Gamzendeki Çukur” (Çukur Dizi Müziği) (ft. Hayko Cepkin) (2018)

-“Bu Sokaklar Acıya Kardeş Olur” (Çukur Dizi Müziği) (ft. Toygar Işıklı) (2021)

-”Vazgeçtim Yokluğundan” (ft. Cem Adrian) (2019)

-”Kopar” (Aşk Bu Mu? Film Müziği) (2018)

-”Çukurspor” (Çukur Dizi Müziği) (Çukur Ekibi ile Beraber) (2019)

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