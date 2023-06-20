Dünyaca ünlü Danimarka markası Jack&Jones’un marka elçisi Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde markanın genel merkezini ziyaret etti. Jack&Jones’un renkli gezi programıyla Aarhus, Brande ve Kopenhag gibi farklı şehirleri keşfeden ünlü oyuncu, keyifli anlar yaşadı.

Özgün tasarımlarıyla farklı stillere alternatif görünümler sunan Danimarka markası Jack&Jones, onur konuğu Kubilay Aka’yı genel merkezinde ağırladı. Aarhus, Brande ve Kopenhag gibi farklı şehirlerde devam eden gezi rotasında ofis ziyaretlerinin yanı sıra kültür ve sanat aktivitelerin de yer aldığı yoğun programla Danimarka’yı keşfeden Kubilay Aka, unutulmaz seyahat anılarıyla İstanbul’a döndü.

Ülkenin başkenti Kopenhag’da başlayan gezi, kanal turu ve kentin kültürel lokasyonlarının ziyaret edilmesiyle başladı. Ertesi gün dev bir şehir sergisini andıran Superkilen’i keşfeden Kubilay Aka, dünyanın faaliyette olan en eski üçüncü eğlence parkı Tivoli Bahçeleri’ni de gezerek güne devam etti. Gezinin üçüncü gününde Aarhus ofisini ziyaret ederek Jack&Jones Danimarka ekibiyle tanışan Kubilay Aka, ardından Brande şehrinde bulunan merkez ofise geçerek özel bir toplantı gerçekleştirdi. Tüm dünyada bulunan Jack&Jones satış ekiplerinin katılım sağladığı ve SS’24 Koleksiyonunun tanıtıldığı özel bir davete eşlik etti. Kubilay Aka, parçası olduğu sezon kampanyası ile denim alanında dünyadaki en hızlı büyümeyi göstererek ‘Denim Country’ ve ‘Best Sales Team’ ödüllerini kazanan Jack&Jones Türkiye adına ödülleri almak için sahneye çıktı.

3 gün süren dopdolu bir programla ülkeyi deneyimledikten sonra İstanbul’a dönen Kubilay Aka, “Şehirde yürürken moda sayfalarına bakıyormuş gibi hissettiren Danimarka sokakları tek kelimeyle büyüleyiciydi. Jack&Jones’un genel merkezini ve ekiplerinin çalışma ruhunu gözlemlemek gerçekten ilham vericiydi” dedi.