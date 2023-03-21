Kuantum fiziği, atom ve altı parçacıkların davranışlarını inceleyen ve enerjinin kuantumlar halinde aktarıldığına dayanan bir fizik dalıdır. İlk bakışta, kuantum fiziğinin günlük yaşamımızla pek ilgisi olmadığı düşünülebilir; ancak, aslında birçok modern teknoloji ve uygulama, kuantum mekaniği prensiplerine dayanmaktadır. İşte kuantum fiziğinin günlük yaşamımızdaki bazı uygulamaları:

Elektronik cihazlar: Transistörler ve yarı iletkenler, kuantum mekanik prensipler kullanarak çalışır. Bu, bilgisayarlar, cep telefonları, televizyonlar ve diğer elektronik cihazların temel bileşenleridir. Lazerler: Kuantum fiziği, lazerlerin çalışma prensiplerini açıklar. Lazerler, tıpta cerrahi işlemlerde, iletişimde fiber optik kablolarla veri aktarımında, barkod okuyucularda ve eğlence sektöründe kullanılır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): MRI, kuantum mekaniği ve nükleer manyetik rezonans prensiplerine dayalı tıbbi bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem, dokuların ve organların kesitsel görüntülerini elde etmek için kullanılır ve teşhis süreçlerinde önemli bir rol oynar. Küresel konumlandırma sistemi (GPS): GPS cihazlarının hassas konum bilgisi sağlaması, kuantum mekaniği ve Einstein'ın genel görelilik teorisi sayesinde mümkündür. Uydular ve alıcılar arasındaki zaman dilimleri ve yerçekimi etkisi, kuantum mekanik hesaplamalar kullanılarak düzeltilir. Kuantum bilgisayarlar: Geleneksel bilgisayarlardan çok daha hızlı ve güçlü olan kuantum bilgisayarlar, kuantum bitleri (kubit) kullanarak çalışır. Kuantum bilgisayarlar, optimizasyon problemleri, ilaç keşfi, kriptografi ve yapay zeka alanlarında büyük potansiyele sahiptir. Kuantum şifreleme: Kuantum şifreleme, kuantum mekaniği prensiplerini kullanarak veri güvenliğini sağlar. Kuantum iletişim ve kuantum anahtar dağıtımı (QKD) sayesinde, dinlenme ve kesintiye karşı neredeyse mükemmel güvenlik sağlanabilir.

Kuantum fiziği, yukarıda belirtilen uygulamaların yanı sıra birçok başka alanda da kullanılmaktadır. Kuantum mekanik prensipler, süper

Kaynak: yenigüngazete