Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede, Fenerbahçe ile Beşiktaş 2 Nisan Pazar saat 20.30’da karşı karşıya gelecek. 1 Nisan Cumartesi günü ise İngiltere Premier Lig’de Manchester City, şampiyonluk yarışında kritik virajda Liverpool’u ağırlayacak. Aynı gün Bundesliga’da lider Borussia Dortmund ile 1 puan gerisinde 2’nci sırada bulunan Bayern Münich’in mücadelesi nefesleri kesecek. Türkiye ve Avrupa’da şampiyonluk yarışının nabzı, bu hafta sonu Türkiye’nin spor ekranı beIN Sports’ta atacak. 2 Nisan Pazar günü Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu dev bir derbiye ev sahipliği yapacak. Şampiyonluk yarışının kaderine etki edecek maçta, Fenerbahçe Beşiktaş’ı konuk edecek. 20.30’da başlayacak dev maçın heyecanı, tüm gün sürecek yayınlar ve çok renkli içeriklerle beIN Sports ekranlarında yaşanacak. Lider Galatasaray’ın evinde Adana Demirspor’u ağırlayacağı ve heyecan dolu geçmesi beklenen müsabaka da 1 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.30’dan itibaren beIN Sports ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

1 Nisan Cumartesi günü İngiltere Premier Lig’de, lider Arsenal’in en yakın takipçisi Manchester City, bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Liverpool’u konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç saat 14.30’dan itibaren canlı beIN Sports ekranlarında olacak. Aynı gün saat 17:00’da da lider Arsenal evinde Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

Bundesliga’da lig finali gibi mücadele

Cumartesi günü, Almanya’da da final gibi bir maç heyecanı yaşanacak. Bundesliga’da lider Borussia Dortmund ile 1 puan gerisindeki Bayern Münich kozlarını, Bayern’in stadı olan Allianz Arena’da paylaşacak. “Der Klassiker” olarak anılan derbinin başlama saati 19.30. Fransa Ligue 1’de ise lider PSG, 2 Nisan saat 21.45’te evinde, ligin güçlü ekiplerinden Lyon ile karşı karşıya gelecek.

60’tan fazla karşılaşma bu hafta sonu

beIN SPORTS’ta Birbirinden çekişmeli derbi maçların yanı sıra futbolseverler Digiturk, beIN CONNECT ve TOD ekranlarında 60’tan fazla mücadele ile futbolun keyfini doyasıya yaşayacak. Digiturk, beIN CONNECT ve TOD ekranlarında bu hafta sonu yayınlanacak karşılaşmaların detaylı programına futbolseverler https://www.beinsports.com.tr adresinden ulaşabilirler.