Geçen hafta Ethereum’da Shapella güncellemesiyle birlikte 2023 yılı rekorlarını tazeleyen ve yeni haftaya oldukça sakin başlayan kripto piyasasında SEC’in Bitterex ve eski Ceo’suna dava açtığı haberleri üzerine geri çekilmelere sebebiyet verdi. Yasaları ihlal ettiği ve kayıt dışı bir borsa işlettiği gerekçesiyle dava edilen Bitterex’in dava dosyasında ayrıca OMG, DASH, ALGO, NGC, IHT ve TKN için de menkul kıymet ifadesi kullanıldı. Son zamanlarda kripto piyasasında oldukça sert adımları olan SEC Başkanı Gary Gensler ise eleştiriler ardından koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. ABD kongre üyesi ve kripto dostu olan Warren Davidson, SEC Başkanı Gensler’ın görevden alınması için yasa tasarısı sunacağını duyurdu.

Haber akışlarıyla birlikte dün Bitcoin %3 civarında geri çekilse de bu sabah saatlerinde toparlanmalarla birlikte 29730$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Ethereum ise Bitcoin’e nazaran daha iyi performans göstererek dünkü %2’lik düşüşü bu sabah saatlerinde geri alarak 2100$ seviyelerinden alıcı buluyor. Kripto para piyasasının toplam değeri toparlanmalarla birlikte 1.22 trilyon doların üzerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin dominasyonundaki geri çekilme, Ethereum dominansındaki yükseliş devam ederken altcoinler ufak yükselişlerine davam ediyor. Bazı altcoinlerde ise daha pozitif ayrışma dikkat çekiyor. BEL, JOE ve COTI çift haneli kazançlarla günün en çok kazandıran kripto paraları olarak öne çıkıyor.

Bugün SEC Başkanı Gensler’ın kripto düzenlemeleri hakkında ABD Finansal Hizmetler Komitesinde yapacağı konuşma radarımızda olacak. Ayrıca Avrupa Parlamentosu kripto yasası MiCA hakkında toplantı yapacak. Kripto piyasasının yakında takip edeceği bu verilerle birlikte Bank of America, Goldman Sachs ve Silvergate kazanç raporları piyasayı etkileyebilecek faktörler olarak karşımıza çıkıyor.

BITCOIN (BTC) TEKNİK ANALİZ

Geçtiğimiz haftayı olumlu makro verilerin ve kripto para piyasasındaki alıcılı seyrin etkisiyle %8’in üzerinde getiri ile kapatan Bitcoin, 2022 yılının haziran ayından bu yana en yüksek seviye olan 31.000$ sınırına kadar yükselmişti. Hafta sonu bu bölgede konsolide olan ve Bitcoin dominansının düşmesinin de etkisiyle bir miktar kar satışlarıyla karşılaşan lider kripto para Bitcoin, dün %3 civarında geri çekilerek 29100$ seviyelerini test etti. Önemli bir destek seviyesi olan 29350$ seviyesine tutunarak bu sabah saatlerinde 29730$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Olumlu havanın devam etmesi halinde yükselen kanalın orta bandı olan 29900$ seviyesini test etmesi beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 30075$ ardından da 30440$ seviyelerine kadar bir yükseliş beraberinde gelebilir.

Aşağı yönlü bir harekette ise 29350$ seviyesine tutunamaması halinde 29080$ ardından da kanalın alt bandı olan 28600$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

LITECOIN (LTC) TEKNİK ANALİZ

2022 yılının haziran ayında gerçekleşen Luna olayından bu yana bir yükseliş trendi oluşturan ve piyasada Bitcoin ile Ethereum dahil birçok majör kripto paradan daha iyi performans gösteren Litecoin, oluşturduğu kanal içerisindeki hareketini sürdürüyor. Mart ayında ABD’de gerçekleşen bankacılık krizi sonrası kanalın alt bandına kadar gerileyen, ancak daha sonra bu bölgeden yaklaşık %50 yükselen Litecoin, hem fibonacci 0,786’ya denk gelen 92$ seviyesini hem de psikolojik direnç seviyesi olan 100$ sınırını aşmış oldu.

Aynı zamanda kanalın orta bandının da üzerinde fiyatlanan Litecoin için görünüm olumlu olmakla birlikte 98$ seviyesine tutunulması kritik önem taşıyor. Buradan alınan destek ile Litecoin için hedef bölgeler 106$ ve 115$ seviyeleri. Aşağıda ise önce 98$, ardından 92$ destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

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