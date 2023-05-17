Bu bilgiler ışığında Bitcoin güne 27.000$, Ethereum da 1.820$ seviyelerinde başladı. Piyasa hacmi ise 1,08 trilyon dolar seviyelerinde.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz piyasa gelişmelerini değerlendirdi.

Uzun süredir kripto regülasyonları tüm dünyada konuşulurken dün 27 üye devleti temsil eden AB Konseyi kripto varlık piyasaları düzenlemesi olan MiCA yasasını oybirliğiyle onayladı.

MiCA yasasıyla birlikte Avrupa Birliği, kripto hizmet sağlayıcılarının tüm kripto para birimi işlemleri hakkında bilgi toplamasını ve vergi makamlarına bildirmesini gerektiren yeni kuralları kabul etti.

Yeni yasalar uyarınca, kripto hizmet sağlayıcılarının tüm kripto para birimi işlemlerinin göndereni, alıcısı ve değeri hakkında bilgi toplaması gerekecek. Yasalar, borsalar ve cüzdanlar da dahil olmak üzere tüm kripto hizmet sağlayıcıları için geçerli olacak. Kripto para işlemlerinin izlenebilirliğini artırmaya yardımcı olacak ve suçluların kara para aklamak veya terörizmi finanse etmek için kripto para birimlerini kullanmasını zorlaştıracak.

2024 yılında yürürlüğe girmesi beklenen MiCA yasaları kripto para piyasası için oldukça önemli ve dönüm noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte ABD’de henüz net regülasyonların çizilmemesi birçok dava sürmesine neden olurken Ripple davasındaki gelişme ise Ripple aleyhine oldu. MiCA yasasının henüz kripto piyasasına yansıması olmamakla birlikte Ripple-SEC davasındaki gelişmede XRP’nin %5 civarında olumlu yansımaları gözlemleniyor.

Gün itibariyle kripto para piyasasının toplam değeri yatay negatif hareketle birlikte 1,08 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösterirken Bitcoin ve Ethereum kritik destek seviyelerinin hemen üzerinde hareketlilik gösteriyor. Altcoinlerdeki baskı ise devam ediyor. Fakat son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan metaverse coinleri olan GALA ve MANA çift haneli kazançlarla günün en çok yükselen altcoinleri olarak öne çıkıyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Son dönemde teknik olarak yükselen bir kanal oluşturan ve bu kanalın altına sarkan Bitcoin, son günlerde dar ve düşük hacimli bir işlem bandında hareketini sürdürüyor. Bunun en önemli sebepleri olarak genel olarak tüm dünya piyasalarında yaşanan bir yatay-negatif hareket, Bitcoin’in 30.000$ seviyelerinde ciddi bir dirençle karşılaşması ve kar satışlarına uğraması ve Bitcoin ağı üzerinde inşa edilen BRC-20 ile Ordinals protokollerine olan yoğun talep ile Bitcoin ağının tıkanması ve işlemlerin gerçekleşememesi olarak sıralanabilir.

Bu nedenle son 5 günde olduğu gibi 27.000$ seviyelerinde fiyatlanmaya devam eden Bitcoin için yeni gelişmelere ihtiyaç bulunuyor. Olası yükseliş hareketinde Bitcoin’in ulaşabileceği ilk hedef seviyeleri 27.470$ ve 28.284$ olacaktır. Olumsuz veri akışında ise önce 26.700$ ardından 26.762$ seviyeleri Bitcoin’de görülebilir.

XRP TEKNİK ANALİZ

Özellikle kripto para piyasasının dip yapmaya başladığı nokta olan kasım ve aralık aylarından itibaren bir yükseliş kanalı oluşturmaya başlayan Ripple, 0,3$ seviyelerinden güçlü alıcılar bularak son dönemde 0,6$’a kadar ulaştı. Bitcoin’e benzer şekilde bir fiyat hareketlenmesi gerçekleştirerek %100’lük bir artış yaşayan Ripple, son dönemde kanalın içerisine tekrar giriş yaptı ve kanalın orta bandı ve aynı zamanda fibonacci 0,5 seviyesi olan 0,42$’a kadar geri çekildi.

Bu noktada ise dün gelen SEC davasına ilişkin pozitif haberler ile hızlı bir tepki ile %10 tepki yükselişi yaşadı. Teknik olarak da önemli bir noktada bulunan Ripple, olumlu haber akışlarının da etkisiyle tekrar bir yükseliş hareketi başlatabilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Ripple için ilk hedef seviyeleri fibonacci 0,618’e denk gelen 0,46$ ve psikolojik direnç seviyesi olan 0,5$ olacaktır. Diğer taraftan ise 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 0,4$ seviyeleri destek konumundaki görevini sürdürüyor.