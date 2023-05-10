Kripto piyasasındaki geri çekilmeler beşinci gününde de devam ediyor. Global borsaların para çekme taleplerindeki sıkıntılarla başlayan süreç, iflas başvurularıyla devam etti. Yeni günde ABD’den gelen negatif haberler gelmeye devam etti. Dünyanın önde gelen piyasa yapıcı firmalarından ikisi olan Jane Street Group ve Jump Crypto, Amerika’daki kripto varlık alım satımındaki desteğini geri çektiğini açıkladı. Haberin ardından Glassnode verileri incelendiğinde ABD’de istikrarlı bir şekilde Bitcoin satışlarının devam ettiği gözlemleniyor. Asya’da ise durum tam tersi bir şekilde uzun süredir Bitcoin alımı gerçekleşiyor.

Kripto piyasası son günlerde makro gündemin etkilerinden sonra kendi iç dinamiklerinden aldığı haberlerden etkilenirken, bugün ABD’de açıklanacak Nisan ayı enflasyon rakamını bekliyor. Piyasalara bakıldığında oldukça temkinli hareketliliklerde gözlemleniyor. Dün New York Fed Başkanı John Williams, yaptığı konuşmada enflasyonu %2’lik hedeflerine dönmesinin zaman alacağını ve her şeyden önce faizleri artırmayı bitirdikleri söyleminde bulunmadıklarını, verilere bakarak karar vereceklerini belirtti. Piyasaların enflasyon beklentisi %5. TÜFE verisinden ziyade, enflasyonun geçici etkilerinden arındırılmış çekirdek TÜFE verisi piyasalar ve gidişat için daha belirleyici olacaktır. Çekirdek TÜFE verisinde ise beklenti %0.4.

Genel veriler ışığında kripto para piyasasının toplam değeri geri çekilmelerle birlikte 1,10 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösterirken Bitcoin 27.600$ seviyelerinde, Ethereum ise kritik destek seviyesinin hemen üzerinde 1.840$ seviyelerinden alıcı buluyor. Altcoinlerdeki baskı ise hem piyasadaki geri çekilmeler hem de meme coinlerdeki yüksek hacimli işlemler ile artmış durumda. Fakat son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan KAVA ve RIF çift haneli kazançlarla günün en çok yükselen altcoinleri olarak öne çıkıyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Son günlerde yükselen kanalın altına sarktıktan sonra 27.470$ yatay destek bölgesinin hemen üzerinde 27.600$ seviyelerinden alıcı bulan Bitcoin, 2 gündür oldukça dar bir bant aralığında yatay bir seyirde fiyatlanıyor. Dün de yaklaşık 400$’lık bir bant aralığında dalgalanmasını sürdüren Bitcoin, düşüş serisini 5. güne taşımış oldu.

Son 1 ayda yaşadığı yükselişlerin ardından hem kar satışlarıyla karşılana hem de makro ortamın desteklemediği bir ortam içerisinde bulunan Bitcoin için sırasıyla 27.470$, 27.000$ ve 26.762$ seviyeleri kısa vadede destek konumunda olmayı sürdürüyor. Fiyatlamanın olumluya dönmesi halinde ise olası direnç seviyeleri 28.274$ ve 29.352$ olarak karşımıza çıkıyor.

LITECOIN TEKNİK ANALİZ

2022 yılının Temmuz ayından bu yana yükselen bir kanal oluşturan ve bu kanal içerisindeki hareketini yaklaşık 10 aydır sürdüren Litecoin, piyasadaki dalgalanmalara karşı son dönemde tampon görevi gören kripto paralardan birisi oldu ve yatırımcılarını korumayı başardı. Spekülatif dalgalanmalardan rakiplerine kıyasla daha az etkilenen Litecoin, kripto para piyasasının görece yatay-negatif seyrettiği 2022 yılı ikinci yarısında dahi yükselen trend oluşturmayı başardı.

Son dönemde ise kanalın üst bandından ret alarak 80$ seviyelerine denk gelen kanalın alt bandına kadar düzeltme gerçeklemiş. Bu seviye aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor. Kanalın alt bandına ve aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamaya tutunması halinde Litecoin için hedef seviyeler sırasıyla 92$ ve 100$ olarak karşımıza çıkıyor. Kanalın dışına çıkılması durumunda ise fibonacci 0,5’e denk gelen 73$ seviyesi Litecoin’i karşılayabilir.

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