Hafta sonu gelen olumlu haberlerle birlikte kriptolardaki yükselişlerin ardından küresel piyasalar da haftaya alıcılı başladı. S&P500 %0.9, Nasdaq %0.4’lük kazançla günü kapattı. Ayrıca dün ECB Başkanı Lagarde’ın Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada ABD’de yaşanan bankacılık krizinin yakından takip edildiğini, Avrupa bankacılık sektörünün dayanıklı olduğunu, gerekli olması halinde ECB’nin likidite sağlayabileceğini söylemesinin ardından Euro Bölgesi hisse senedi endekslerinde de pozitif kapanışlar görüldü. Haftanın ilk gününde Bitcoin 28470$ seviyesini test etse de hızlı satışlarla, yeni güne 27700$ seviyelerinde hareketlilik göstererek başladı. Ethereum ise dün ve bugün test ettiği önemli destek seviyesi olan 1720$’ın üzerinde 1730$ seviyelerinde alıcı buluyor. Sabah saatlerinde vadeli endekslere bakıldığında pozitif h areketlilik devam ederken kriptolarda bu hareket temkinli ilerliyor. Kripto piyasasının toplam değeri %3 civarında geri çekilmeyle psikolojik direnç olan 1 trilyon doların üzerinde 1,12 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu %47.7, Ethereum dominasyonu ise %19,0 seviyelerinde yer alıyor. Bitcoin’in dominasyonunun artmasıyla birlikte altcoinlerdeki baskı artmış gözüküyor. Bugün JOE çift haneli kazananla ilk sırada yer alırken, RLC ve TLM Bitay’da en çok yükselen kripto paralar olarak öne çıkıyor. Bugün önemli bir veri olamamasıyla birlikte, kriptolarda yarın ABD’den gelecek faiz kararı öncesi temkinli hareket devam ederken FED’in 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi bu sabah saatlerinde %78 oranında bekleniyor. Bitcoin, dün 28470$ seviyesini test etse de, hızlı bir ret alarak bugün sabah saatlerinde 27700$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. 28100$ direncinin üzerinde günlük kapanış yapamamış olsa da kanalın üzerinde hareketliliğine devam etmesi pozitif görünümü devam ettiriyor. Olası yukarı yönlü bir harekette 28100$ direncini tekrar test etmesi beklenebilir. Bu seviyenin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 29350$ seviyelerine kadar bir yükselişi destekleyebilir. Olası aşağı yönlü bir harekette ise önemli ve ilk destek seviyesi olan 26950$ ve 26760$ seviyelerine tutunması beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması halinde 25250$ seviyesine kadar bir geri çekilme görülebilir. Son dönemde Bitcoin fiyat artışıyla beraber dominansındaki artış altcoinlerde yükselişi baskılamış gözüküyor. Bu sabah saatlerinde Avax 16.70$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Tam olarak destek seviyesinin üzerinde hareket eden Avax için bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. 16.70$ seviyesinin kırılması halinde ilk destek 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 16.10$ ardından da 15.25$ seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Olası yukarı yönlü harekette ise direnç olarak 16.98$ ardından da 50 günlük hareketli ortalama olan 17.23$ seviyelerin çalışması beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde 18.16$ seviyelerine kadar bir yükselişi destekleyebilir.

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