Ethereum’da Shangay (Shapella) güncellemesi ardından %12 yükseliş göstererek son 11 ayın zirvesi olan 2.128$ seviyesi test edildi. Bitcoin ise Ethereum’u takip ederek son 10 ayın zirvesi olan 31.000$ seviyesini test etti. 2023 rekorlarını sürekli tazeleyen kripto piyasasından bu sabah saatlerinde yükselişlerine devam eden majör kriptolarla birlikte altcoinlerde de %5 civarında artışlar mevcut. Kripto piyasasının toplam değeri 2 günde %5 civarında artış göstermesiyle birlikte bu sabah saatlerinde 1.25 trilyon dolar seviyelerinin üzerinde hareketlilik gösteriyor.

Dün ABD’den gelen ÜFE verisi sürpriz bir şekilde beklentilerin oldukça altında gelmesiyle Nisan 2020’den bu yana en sert düşüş gerçekleşti. Ayrıca işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi dört haftalık ortalamaya yakın seyretse de piyasalarda FED’in faiz artışlarının sonuna yaklaşmış olabileceği beklentisiyle risk iştahı arttı. Veriler sonrası dolar endeksi yaklaşık son bir yılın en düşük seviyelerine gerilerken, altının ons fiyatı bir yılın zirvesini görürken, kripto para piyasasındaki artışların önderliğinde ABD hisse senedi piyasaları da pozitif kapanışlar yaptı.

Bitcoin bu sabah saatlerinde 30.900$ seviyelerinde hareketlilik gösterirken, Ethereum 2.110$ seviyelerinin üzerinde alıcı buluyor. Bitcoin dominansı 3 gün önce son 8 ayın zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçmesi ve Ethereum Shangay (Shapella) güncellemesinin de etkisiyle Ethereum’un piyasaya hakimiyeti %20.3 seviyelerine yükselmesi uzun süredir baskı altında olan altcoinlerinde hareketlenmesine neden oldu. Bazı altcoinlerin ise daha pozitif ayrışma ise dikkat çekiyor. Dün TOMO, WOO, LDO ve ANT günün en çok kazandıran kripto paraları olarak öne çıkıyor.

Haftanın en önemli verilerini geride bırakırken makro gündemde bugün FED üyesi Waller’ın konuşması takip edilecekler arasında.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Lider kripto para birimi Bitcoin, yükselişini sürdürüyor. Yaklaşık bir aydır 28.000$ bandında fiyatlanan ancak bu hafta başından itibaren bu bölgeyi yukarı doğru kıran Bitcoin bir kez daha 10 ayın zirvesini görerek 30.900$’a kadar yükseldi. Böylece 4 günlük yükseliş %10’a kadar ulaştı. Genel olarak ABD’de yaşanan bankacılık krizinin ardından sisteme enjekte edilen likiditeden olumlu etkilenmeye devam eden Bitcoin’in 1 aylık yükselişi de %55’e ulaşmış oldu. Ek olarak ABD’de açıklanan hem üretici hem de tüketici enflasyonu rakamları da Bitcoin’in pozitif havasını sürdürmesine yardımcı oluyor.

Kanal içerisindeki hareketini sürdüren ve kanalın üst bandına kadar ulaşan Bitcoin için kısa vadede sıradaki hedef 31.430$ seviyeleri olarak karşımıza çıkarken, aşağıda önce psikolojik seviye 30.000$ ve daha sonra kanalın orda bandına denk gelen 29.500$ destek seviyeleri konumunda bulunuyor.

ETHEREUM / BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Shapella güncellemesi öncesi 1.900$ bölgesinde fiyatlanan Ethereum, güncellemenin ardından büyük ilgi görüyor. 2022 Mayıs ayından bu yana ilk kez 2.100$ seviyelerinin üzerine çıkan Ethereum’un 2 günlük yükselişinin %15’e ulaşmasının ardından piyasadaki ağırlığı artmaya başladı. Ethereum dominasyonunun son günlerde artması ile ETH/BTC paritesi toparlanmaya başladı ve önemli bir destek seviyesinden tepki vererek 1 ayın zirvesine yükseldi. Ethereum’daki güçlü hareketin devamı halinde önce 0,07 ve daha sonra 0,072 seviyeleri paritede görülebilir. Paritenin Ethereum lehine yükselmesi halinde ise son yükselişte bir miktar geri kalan altcoinlere de ciddi miktarda kaynak girişi gerçekleşebilir. Risk iştahının düştüğü aksi senaryoda ise parite tekrar 0,065 ve 0,06 bölgesine geri çekilme yaşayabilir.

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