Dün ABD’den gelen ADP özel sektör istihdam verisi 200 bin beklentisine karşın 145 bin açıklandı ve bu işgücü piyasasına olumsuz bir görünüm çizerek, ABD’deki resesyon endişelerini arttırdı. Aynı zamanda yavaşlayan ekonomik aktivite ve bankacılık krizi sonrası FED’in mayıs ayında faiz artışı gerçekleştirmeyeceği beklentilerinde de artış oldu.

Gelen verinin ABD hisse senedi piyasalarında risk iştahına baskı yaptığı söylenebilir. Kripto para piyasasında da geri çekilmeler mevcut. Bitcoin bu sabah saatlerinde 28.000$ seviyelerinde hareketlilik gösterirken, Ethereum 1.900$ seviyesinin altına sarkarak 1.880$ seviyelerinden alıcı buluyor. Altcoinler’de de aynı negatif seyir mevcut.

Ayrıca dün İsviçre Hükümetine ait bir bankanın 2,5 milyon müşterisine Bitcoin ve Ethereum al-sat ve depolama hizmeti sunacağı haberi geldi. Ardından da MicroStrategy, 24 Mart-4 Nisan tarihleri arasında 29,3 milyon dolarlık Bitcoin satın aldığını açıkladı. Bu olumlu haberler kriptolar üzerinde etki olmadı ve ABD’den gelen veriler piyasa hareketliliğinde daha baskın oldu.

Kripto piyasasının toplam değeri ufak geri çekilmelerle 1,15 trilyon dolar seviyelerinin üzerinde hareketlilik gösterirken, Bitcoin’in dominasyonu %47, Ethereum dominasyonu ise artış göstererek %19,7 seviyelerinde yer alıyor. Bugün LINA, STPT ve ONT çift haneli kazançlarla Bitay’da en çok yükselen kripto para olarak öne çıkıyor.

Bugün makro gündemde Türkiye saatiyle 15:30’te açıklanacak ABD’den gelen İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları rakamları radarımızda olacak.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, güne kırmızı mumla başlayarak sabah saatlerinde 28.000$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Yükselen kanal içerisinde hareketlilik göstermeye devam eden Bitcoin, 28.775$ seviyelerine kadar bir yükseliş yaşasa da kanalın orta bandından ret almış gözüküyor.

Bitcoin için olası aşağı yönlü bir hareketliliğin devamında kanalın alt bandı olan 27.850$ önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyeye tutunamaması halinde 27.560$ ardından da kritik 26.760$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

Olası yukarı yönlü bir harekette ise 28.285$ seviyesinin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Ardından kanalın orta bandına denk gelen 28.930$ seviyelerine kadar yükselişi destekleyebilir ve güçlü bir direnç olarak karşılanabilir.

SHIB TEKNİK ANALİZ

Shib, uzun süredir düşen trendde altında hareketlilik gösterirken 5 gün önce trendi kırarak üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Bu sabah saatlerinde ise 0.00001100$ seviyelerinde hareketlilik göstererek Shib için aşağı yönlü hareketliliğin devamında ilk olarak 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 0.00001097$ seviyesinin destek olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyeye tutunamaması halinde ise hem 200 günlük hareketli ortalama olan hem de düşen majör trend çizgisi olan 0.00001060$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

Olası yukarı yönlü bir harekette ise birçok kez test ettiği fakat üzerinde kalıcılık sağlayamadığı 0.00001128$ üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Bu seviyenin kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde 0.00001183$ ardından da 0.00001255$ seviyelerine kadar bir yükselişi destekleyebilir.