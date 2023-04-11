“Kripto piyasasının gündemi çarşamba günü gerçekleşmesi beklenen Ethereum Shangay – Shapella güncellemesi. Bu yükseltme ile piyasa değeri yaklaşık 32 milyar dolar olan 17 milyon kilitli Ethereum’un kilidi açılacak. Piyasada beklenti yaratan yükseltmenin etkilerini piyasanın seyrini hep birlikte takip edeceğiz.”

Cuma günü açıklanan ve beklentileri karşılayan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası yeni haftada kripto para piyasasını ilgilendiren bir dizi veriyi takip edeceğiz.

10 – 17 Nisan haftasına girerken kripto para oyuncularının gündeminde Ethereum Shangay (veya Shapella) güncellemesi yer alıyor. Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan bu yükseltme ile piyasa değeri yaklaşık 32 milyar dolar olan 17 milyon kilitli Ethereum’un kilidi açılacak. Bu durumun Ethereum fiyatı üzerinde satış baskısı yaratabileceğini düşünen piyasa katılımcıları olduğu gibi borsalardaki Ethereum oranının tarihi düşük seviyelere yakın olduğu ve Ethereum opsiyonlarının volatilitesinin son iki haftadır düşüş içerisinde olduğu, böylece yatırımcıların riskli bir durum öngörmediğini düşünen piyasa oyuncuları da çoğunlukta.

Ethereum fiyatının hafta içi hangi yöne seyredeceği şu an belirsizliğini korurken Shangay güncellemesinin piyasada bir beklenti oluşturduğu da aşikâr. Nitekim Bitcoin fiyatı uzun süredir 28.000$ bölgesinde akümüle olmayı sürdürürken Ethereum son iki haftada %10 primlendi ve 16 Ağustos 2022 tarihinden bu yana ilk kez 1.900$ seviyesinin üzerini gördü.

Hafta sonu dar bir bant aralığında işlem görmeye devam eden Bitcoin, yeni haftaya 28.300$ seviyelerinden başlarken Ethereum 10 Nisan sabahı itibariyle 1.860$ bölgesinden alıcı buluyor. Bitcoin dominasyonu 47’nin üzerindeki seyrini korurken kripto para piyasasının toplam değeri 1 trilyon 185 milyar dolar ile yatay seyrini sürdürüyor.

Bu gelişmelerle birlikte kripto para madenciliği konusunda ülkelerin yarışı da sürüyor. Kripto paralara bakışı özellikle savaş sonrası daha farklı bir boyut kazanan Rusya’nın, madencilik faaliyetleri konusunda ABD’nin ardından ikinci sıraya yerleştiği bildirildi. Bitriver tarafından yapılan bir araştırmaya göre Rusya’nın kripto para madenciliği kapasitesi Ocak – Mart ayları içerisinde 1 gigawatt’a ulaştı ve ABD’nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

Öte yandan son haftalarda ardı ardına gelen bir dizi zayıf makro verinin ardından bu hafta dikkatle takip edeceğimiz bir diğer veri ABD tüketici enflasyonu verisi. FED’in politika oluştururken baktığı en önemli veri olan enflasyon verisi çarşamba günü açıklanacak ve enflasyonun yıllık bazda ne kadar gerileyeceği takip edilecek. Piyasanın genel beklentisi enflasyonun %6’dan %5,2’ye gerilemesi yönünde ancak %5’lerin üzerindeki bir enflasyon katılaşması riskini biz olası görüyoruz. Bu açıdan FED zayıf ekonomik verilere rağmen güçlü iş gücü piyasası ve katı bir enflasyonun varlığı dolayısıyla önümüzdeki mayıs toplantısında faiz artış hamlesini sürdürebilir. Verinin beklentiden daha farklı gelmesi halinde ise bir süredir yatay seyreden Bitcoin, volatilitesini artırabilir. Beklenenden yüksek gelen veri düşüş yönlü, beklenenden düşük gelen veri ise yükseliş yönlü bir fiyat baskısı yaratabilir.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Cuma günü beklenti dahilinde gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası da ciddi bir hareketlenme göstermeyen Bitcoin, bir süredir sürdürdüğü istikrarlı seyrini koruyor. Cumartesi günü 27.900$ sınırlarında alıcı bulan Bitcoin, dün 28.500$ seviyelerine kadar yükseliş yaşasa da yeni haftaya 28.300$ bölgesinde başladı. Gerek Ethereum Shangay güncellemesi gerekse bir dizi makro veri Bitcoin fiyatını bu hafta etkileyebilir. Ancak şu anda görünüm daha çok Bitcoin’in kripto para ekosisteminin kendi içsel gündeminden daha çok etkilendiği yönünde. ABD’den bankacılık krizi ve bu krizin ne durumda olduğu, nereye evrileceği konusu önümüzdeki dönem Bitcoin fiyatını daha çok etkileyebilir.

Bu açıdan Bitcoin için kısa vadede kanal içerisinde hareket önemini korurken 28.300$ destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda bu seviyede alıcı bulan Bitcoin için bu desteğin kırılması halinde aşağıda 26.700$ seviyesi bir sonraki destek seviyesi. Yukarıda ise 29.350$ direnç bölgesi konumunda bulunuyor.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Ethereum üç gün önce hızlı bir yükseliş göstererek yatay hareketliliğine son vererek kanalı yukarı yönlü kırmıştı. Fakat 1.900$ seviyelerine tutunamayarak bu sabah saatlerinde 1.860$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Yine de kanalın üstüne kırması ve kısa vadeli bir yükseliş trendi oluşturması teknik görünüm anlamında pozitif. Shangay yükseltmesi yaklaşırken hafta içerisinde Ethereum’da volatilite yukarı ve aşağı yönlü olarak artabilir. Aşağı yönlü bir harekette kanalın üst bandı olan 1.850$ seviyesi oldukça önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Şu anda bu seviyeden sadece 10$ yukarıda fiyatlanan Ethereum’un bu seviyeye tutunamaması halinde 1.826$ ardından da kanalın orta bandı olan 1.770$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

Olası yukarı yönlü bir harekette ise 1.885$ ilk direnç seviyesi olarak karşılanabilir. Bu seviyenin kırılması halinde 1.918$ ardından da son 7 ayın zirvesi olan 1.942$ seviyeleri test edilebilir.

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