Bitcoin yatırımcılarının değişken piyasalara rağmen varlıklarını elde tuttuğunu belirten uzmanlar, yatırımcıların piyasalara duyduğu güvenin devam ettiğini ifade ediyor. Bununla birlikte, piyasalara yönelik yükseliş beklentileri sonucunda önemli gelişmeler de yaşanıyor. Bu kapsamda dijital token alım satım platformu Bitfinex tarafından yayımlanan Alpha Raporu; piyasaların güncel durumuna yönelik önemli detayları içeriyor.

Ekonominin çalkantılı bir seyir izlediği bu döneme rağmen piyasalar adına olumlu bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda, ABD tüketici harcamalarında Nisan ayı özelinde ciddi bir artış görüldü. Tüketici harcamalarında görülen bu artış, ücretlerin yükselmeye devam etmesi ve düşük işsizlik oranına paralel olarak gerçekleşti. Hane halkı harcamalarında özellikle online satış yapan mağazalardan alışverişlerde artış kaydedilirken, restoran ve barlarda yapılan harcamalarda yükseliş görüldü.

Bitcoin fiyatlarındaki gerilemeye rağmen kripto piyasalarında yatırımcılar, ellerindeki malları kararlı bir şekilde tutmaya devam ediyor. Nitekim, Glassnode verilerine göre, dolaşımdaki Bitcoin’in yüzde 22’sinin yani 4,3 milyon adet coin’in alım fiyatının piyasa değerinin altında olduğunu ortaya koyuyor. Buna rağmen bu azimli yatırımcılar bariz bir satış eğiliminin gerçekleşmemesi sebebiyle ellerinde bulunan kriptoları tutmaya devam ediyor. Bununla birlikte, Bitcoinler’in üçte ikisine tekabül eden yaklaşık 13,1 milyon adetinin de bir yılı aşkın süredir hareket etmemiş olması da Bitcoin’in uzun vadeli bir varlık olarak karakterini ortaya koyuyor. Bu birikim olgusunu destekleyen diğer kanıtlar ise “Wholecoiner” adres sayısındaki sürekli devam eden artışlar ve madencileri fazlasıyla ödüllendiren işlem ücretlerindeki ciddi artışlar olarak değerlendirilebilir.

22,35 milyon adet Ether stake edildi

Ether’in stake edilme furyası giderek artıyor. Bu durum varlığa duyulan güvenin boyutunu oldukça iyi anlatıyor. Toplam stake edilen Ether miktarı 22,35 milyon adet olurken, bu oran toplam stake edilebilir token sayısının yüzde 15,3’üne tekabül ediyor. Ayrıca stake edilen Ether’in sadece yüzde 0,5 gibi küçük bir kısmının çekilmesi bekleniyor. Dahası, bunu yapanların çoğu da elindeki varlıklarını güvenli bir şekilde tutan ve pasif gelir elde etmek isteyen, bu sebeple stake gelirini altın bir fırsat olarak gören büyük Ether yatırımcıları olarak görülüyor.

Öte yandan, lider donanım cüzdanı üreticilerinden Ledger, kullanıcılarına aylık bir abonelik ücreti karşılığında özel anahtarlarını kurtarmalarına imkân sağlayan “Ledger Recover” adlı yeni bir özellik sunmasıyla gündeme geliyor. Fakat bu özellik aynı zamanda tartışmalara ve muhtemel güvenlik risklerine yönelik bazı endişelere de neden oldu.

Huobi’ye yönelik incelemeler giderek artıyor

Tron’un kurucusu Justin Sun, Huobi kurucusu Li Lin’in kardeşi Li Wei’yi Huobi Tokenlar’ından (HT) haksız kazanç sağlamakla suçlaması haftanın öne çıkan haberleri arasında yer alıyor. Sun, Li Wei’nin milyonlarca HT token’ını hiçbir ücret ödemeden satın alıp bunları da nakde çevirdiğini iddia ediliyor. Operasyonları ve yönetişimi ile ilgili Huobi’ye yönelik incelemeler de giderek artıyor.

SEC, Coinbase davasının reddedilmesini talep etti

Son olarak, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Coinbase’in kripto sektörünün SEC kuralları çerçevesinde düzenlenmesine izin verip vermeyeceğine ilişkin sunduğu dilekçesine yanıt verilmesi için açtığı davanın hakim tarafından reddedilmesini talep etti. SEC, şirketin tercih ettiği düzenleyici eyleme dayanarak olağanüstü yardım alma hakkına sahip olmadığını savunuyor, ayrıca düzenleyici değişikliklerin karmaşık olduğunu ve tamamlanması için belirli bir son tarihin olmadığının altını çiziyor.

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