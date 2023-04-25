CDS olarak kısaltılan Credit Default Swap, ülkelerin risk seviyesini ifade eden bir endeks. Kredi temerrüt takası veya kredi risk primi olarak Türkçeye çevrilen CDS, yükselmesi halinde ülkeler hakkında negatif risklerin biriktiğini işaret etmektedir. Son günlerde, uzun zamandır olmayan bir şekilde ABD CDS’leri yükseliyor ve dün 100’ü aşarak piyasalarda risk iştahının artmasının en önemli sebebi oldu. En son 2008 krizinde 100’ü aşan ABD CDS’leri sıkılaşan finansal ortam nedeniyle kredi geri ödemelerinde biriken riskleri fiyatlıyor. Bu risk fiyatlaması da piyasalar üzerinde stres birikmesine ve baskı oluşmasına sebep oluyor. ABD tahvil piyasasına son günlerde yüksek miktarda para girmesi ve bu sebeple tahvil faizlerinde düşüş gerçekleşmesi bu risk fiyatlamasını destekliyor.

Tüm bu gelişmelerle birlikte orta vadede Bitcoin’in yükseliş trendi devam ediyor. Ancak kısa vadede yeni bir hikâyeye ve para girişine ihtiyaç bulunmakta. Yaklaşan FED toplantısı öncesi belirsizlik artabilir ve volatilite yükselebilir. Piyasaların gündeminde bugün daha çok bilançolar olacak. ABD'de yeni konut satışları verisi ile tüketici güven endeksi takip edilecek. Bunun dışında, Pepsi, General Motors, McDonalds, Microsoft ve UPS'in ilk çeyrek bilançoları yayımlanacak.

Dün 27.000$ seviyesinden bir kez daha tepki alan Bitcoin bu sabah saatlerinde 27.300$ seviyelerinden alıcı bulurken Ethereum 1.810$ konumunda fiyatlanıyor. Son 24 saat içerisinde en çok yükselen altcoinler INJ, WOO ve CHZ olarak karşımıza çıkıyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Son günlerde yatay-negatif hareketine devam eden ve hareket ettiği kanalın altına sarkarak 27.000$ desteğine yaklaşan Bitcoin, şu sıralar 27.300$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Cuma günü FED başkan yardımcılarının sert faiz açıklamalarıyla 27.000$ seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin’e son günlerde küresel piyasalardan da destek gelmiyor. Yaklaşan FED toplantısı öncesi yatırım araçlarından bir miktar çıkış gözlenirken ABD’de son günlerde sert yükselen ve 100’ü aşan CDS’ler tedirginliğin ana sebebi olarak değerlendiriliyor.

27.000$ desteğinden bir kez daha tepki alan Bitcoin’de bu seviyenin kırılması halinde 26.762$ seviyesi bir sonraki destek konumunda bulunuyor. Olumlu senaryoda ise 28.284$ seviyesinin üzerine çıkılması ve ardından kanal içerisindeki hareketin devam etmesi önem taşıyor.

INJECTIVE TEKNİK ANALİZ

Son günlerde en çok yükselen kripto paraların başında gelen Injective (INJ), yıl başından bu yana %600’ü aşan bir yükseliş ivmesi yakaladı. Mart ayından bu yana ise daha istikrarlı bir yükselen kanal oluşturan Injective, 1,5 yıllık direnç seviyesi olan 10$ bölgesinden geçtiğimiz hafta ret aldı ve 6,68$ yatay desteğine ve kanalın alt bandına kadar geriledi. Ancak bu bölgeden tepki almayı başaran Injective, tekrardan 7$’ın üzerinde fiyatlanmasını sürdürüyor.

Kısa vadede görünümün güçlü olduğu bir kripto para olan Injective, yükselişin devamı halinde önce kanalın orta bandı olan 9$, ardından hem psikolojik hem de 1,5 yıllık direnç noktası olan 10$ seviyesini hedefleyecektir. Olumsuz senaryoda ise 6,68$ ve 6,12$ seviyeleri destek noktaları konumunda bulunuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ