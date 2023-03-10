Bitcoin son zamanlarda hem makroekonomik veriler hem de kripto paraların kendi iç dinamiklerinde gelişen olaylarla birlikte önemli iki destek seviyesini kırarak %10 civarında geri çekilmeyle 19770$ seviyelerini gördü. Bugün sabah saatlerinde 19950$ seviyelerinde, Etheruem da Bitcoin’i takip ederek 1415$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Altcoinler %5-%10 civarında geri çekilmelerle güne başlayarak lider kripto paraları takip ediyor. Kripto para piyasasının toplam değeri %5 civarında geri çekilmeyle 1 trilyon doların altında 895 milyar dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Geri çekilmeler devam ederken bugün ASR’nin %6 kazanç ile Bitay’da en çok yükselen kripto para olarak öne çıkıyor.

Dün açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi, ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi gibi beklentilerin ve bir önceki veririnin üstünde geldi. Bugün açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam rakamları öncesi gelen bu veriler işgücü piyasasının güçlü görünümünü ve FED’in faiz arttırımlarını sürdürebileceği beklentilerini desteklemeye devam etti. Bu veriler ışığında dün S&P500 ve Nasdaq %2 civarında düşüşle kapanışlar yaptı.

Ek olarak kripto para piyasasındaki haberlerde kriptolarda daha sert geri çekilmelere sebebiyet verdi. New Yok Mali Düzenleyicisi Kucoin borsasına dava açtı. Açtığı dava dosyasında da Ethereum, Luna ve UST’yi menkul kıymet olarak ele aldı. Bununla birlikte Silvergate Capital, iflasın eşiğine gelen kripto bankası Silvergate’in faaliyetinin sonlandırılacağını duyurması da geri çekilmeleri destekledi.

Bugün TSİ 16:30’da ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi ise beklentilerin üzerinde gelmesi halinde volatiliteyi daha da arttıracak bir veri olarak karşımıza çıkıyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, dün gece saatlerinde %10 civarında düşüş yaşayarak 19770$ seviyelerini test etti. Bugün sabah saatlerinde 19950$ seviyelerinde fiyatlanan Bitcoin için verilerin yoğun, volatilitenin yüksek olduğu günlerden geçiyoruz. 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 19705$ üzerinde hareketlilik göstermeye devam ediyor. Kritik bir seviye olan 19705$ seviyesinin üzerinde olması önemli olacaktır. Bu seviyenin kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde aşağı yönlü hareketle ilk destek seviyesi olarak 19235$’ın çalışması beklenebilir ardında da 18925$ seviyesi bir sonraki destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü bir hareketlilik halinde ise 20385$ seviyesinin kırılması önemli olacaktır. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise 21535$’a kadar bir yükselişi beraberinde getirebilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Ethereum, lider kripto para birimini takip ederek %9 civarında düşüş yaşadı. Bugün sabah saatlerinde ise 1415$ seviyelerinde fiyatlanan Ethereum önemli 200 günlük hareketli ortalama seviyesini olan 1423$ altında hareketlilik gösteriyor. Aşağı yönlü hareketliliğin devamında 1390$ ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyeye tutunamaması halinde 1316$ ardından da 1236$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir. Yukarı yönlü bir hareketlilikte ise 1423$ direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde hareketlilik göstermesi önemli olacaktır. 1423$ seviyesinin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 1491$ ardında da 1513$ seviyeleri karşılanabilir.

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