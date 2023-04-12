Bitcoin dün akşam saatlerinde 2023’ün rekorunu tazeleyerek 30.550$ seviyesini test etti. Aynı zaman zarfında Ethereum da 19.37$ seviyesine çıktı. Bu sabah saatlerinde tüm kripto piyasasında Shangay - Shapella güncellemesi öncesinde geri çekilmeler görülüyor. Piyasanın toplam değeri dün 1.21 trilyon dolar seviyelerine yükselse de bu sabah saatlerinde geri çekilmelerle 1.18 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin dominansı %48,9 seviyelerine yükselişiyle birlikte altcoinlerde daha sert geri çekilmelere sebebiyet veriyor.

Makro gündemde FED’in para politikasına yön vermesi açısından önemli olan ve Türkiye saatiyle 15:30’da açıklanacak mart ayı ABD enflasyon rakamları olacak. Enflasyon verisiyle birlikte Çekirdek enflasyon verisinde de geri çekilme görülmesi halinde piyasalarda olumlu bir hava yaratabilir.

Veri öncesi FED üyelerinin yaptığı açıklamalar piyasalar tarafından ayrıca yakından takip edildi ve negatif hareketliliğe neden oldu. New York Fed Başkanı Williams mart ayında bir faiz artışının daha uygun olacağını söylerken, Minneapolis Fed Başkanı Kashkari yıl sonunda %3-3,8 aralığına ulaşacağını öngördüğü enflasyonun %2'lik hedefin çok üzerinde kalacağını belirtti. Açıklamalarla birlikte ABD borsalarında karışık kapanışlar mevcuttu. Bu sabah saatlerinde TÜFE verisi öncesi vadeli endekslerde karışık bir seyir hakim.

Ayrıca bugün Türkiye saatiyle 21:00’da yayınlanacak olan FED’in toplantı tutanakları (FOMC) para politikasının geleceğine dair olası yeni sinyaller açısından piyasalar takip edecek. Yoğun veri akışının olduğu bir günde volatilitenin yüksek olması bekleniyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, dün akşam saatlerinde yeni bir 2023 zirvesi yaparak 30.550$ seviyelerine yükseldi. Ardından ufak geri çekilmelerle Bitcoin bu sabah saatlerinde 29.880$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Uzun süredir yükselen kanal içerisinde hareketliliğine devam eden Bitcoin için, olası aşağı yönlü hareketlilik devamında ilk destek seviyesi 29.820$ ardından da kanalın orta bandı olan 29.350$ seviyesinin çalışması beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması halinde 28.750$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

Olası yukarı yönlü hareketlilikte tekrar 30.550$ seviyesi ve 30.600$ seviyelerini test etmesi beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 30.770$ ardından da 31.430$ seviyelerine kadar bir yükseliş gözlemlenebilir.

ADA TEKNİK ANALİZ

Ada, yaklaşık bir aydır yükselen kanal içerisinde hareketliliğine devam ederken dün Bitcoin’de yaşanan hızlı yükseliş ve geri çekilmeyle birlikte kanalın orta bandından ret almış gözüküyor. Bu sabah saatlerinde ise 0.3930$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Ada’da geri çekilmelerin devam etmesi halinde kanalın alt bandı olan 0.3854$ seviyesini test etmesi beklenebilir. Bu seviyeye tutunamaması halinde 0.3782$ seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Olası yukarı yönlü bir harekette ise 0.3950$ seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacaktır. Bu seviyenin kırılması halinde 0.4040$ ardından da kanalın orta bandı olan 0.4170$ seviyesine kadar bir yükseliş gözlemlenebilir.

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