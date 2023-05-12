Bu düşüşle birlikte son iki ayın en zayıf noktasına dönen Bitcoin’le birlikte lider altcoin Ethereum, 1.740$ seviyelerine ve altcoinlerde de %3 civarında geri çekildi. Makro gündemin etkilerinin yanı sıra kripto para piyasasının iç dinamiklerindeki haber akışları da bu düşüş serisinde etkili oluyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz piyasa gelişmelerini değerlendirdi.

Dün akşam saatlerinde The Information’ın yaptığı habere göre uzun süredir ABD düzenleyicileriyle yaşanan gerginlik ve dava süreçlerine maruz kalan Binance CEO’su CZ, Binance.US hisselerini satmaya çalıştığıydı. Ardından haber akışı SEC’in Bitcoin madencilik şirketi olan Marathon Diigital'e mahkeme celbi göndererek hedef almasıyla devam etti.

ABD’de regülasyon netliğinin bulunmaması, SEC’in kripto endüstrisine yaptığı baskının da artmasına neden olurken bu süreç kripto para piyasasındaki negatif dalgalanmaları tetiklemeye devam ediyor.

Makro gündemde ise dün ABD’den gelen ÜFE ve işsizlik haklarından yaralanma başvuruları vardı. ÜFE aylık bazda beklentilerin altında %0.2 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık ÜFE en son Ocak 2021’de görülen seviye olan %2.3’e geriledi. İşsizlik haklarından yaralanma başvuruları ise 245 bin kişi beklentilerine karşılık 264 bin kişi gerçekleşerek Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviye ulaştı. Bu veriler ışığında FED’in enflasyonla mücadele sürecinin olumlu sonuçlar verdiğini gösterip piyasalarda yıl sonuna doğru faiz indirimine gidebileceği beklentisi oluştursa da ABD hisse senedi endeksleri ve kripto piyasası negatif seyrini sürdürdü.

Kripto para piyasasının toplam değeri 1,07 trilyon dolar seviyesine gerilerken bu sabah saatlerinde Bitcoin 26.300$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Ethereum da 1.760$ seviyelerinden alıcı buluyor. Altcoinlerdeki baskı devam ederken son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan ARPA ve SRM çift haneli kazançlarla günün en çok yükselen altcoinleri olarak öne çıkıyor.

BİTCOİN TEKNİK ANALİZ

Günlük grafikte baktığımız zaman düşüş serisini 7. Güne taşıyan Bitcoin, yükselen kanalın alt bandından çıktıktan sonra düşüşünü hızlandırmaya başladı. 28.300$ desteğinin kaybedilmesinin ardından hızlı bir şekilde 26.300$’a kadar gerileyen Bitcoin için olumlu makro veriler de kısa vadede destek olmuyor.

Uzun vadeli hareket eğilimi hala pozitif olan Bitcoin için kısa vadeli görünüm ise son hafta içerisinde kısmen negatif. Küresel piyasalardaki belirsizlik ve yavaşlama sürecinin son dönemde Bitcoin’i de etkilediği görülüyor. Buna bağlı olarak Bitcoin fiyatında düşüşün devamı halinde görebileceğimiz destek seviyeleri sırasıyla 26.000$ ve 25.242$ olarak karşımıza çıkarken fiyatlamanın olumluya dönmesi halinde 26.700$ ve 27.470$ ilk direnç bölgeleri konumunda.

DOGECOIN TEKNİK ANALİZ

Uzun zamandır daralan bir üçgen yapısı içerisinde hareketini sürdüren ve Kasım ayından bu yana yatay-dalgalı bir bant içerisinde hareketini sürdüren Dogecoin, son dönemdeki fiyatlamasıyla üçgenin kırılma noktasına yaklaşıyor. Şu anda uzun zamandır güçlü destek seviyesi olan 0,072$ bölgesi üzerinde fiyatlamasını sürdüren Dogecoin, şu anda o seviyenin hemen altında ve aynı zamanda daralan üçgen yapısının alt bandında bulunuyor.

Dogecoin için oldukça kritik bir seviye olan bu bölgeye tutunulması halinde Dogecoin için hedef seviyeler sırasıyla 0,075$, 0,08$ ve 0,082$ seviyeleri olacaktır. Üçgen formasyonunun altına sarkması halinde ise 0,065$ seviyeleri görülebilir.