Kripto para piyasaları haftanın dördüncü iş gününde Silvergate ve FTX’in çöküşünün ardından sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Sürecin geldiği noktada Silvergate bu hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu 10-K raporunu iletememesi ve ardından da Coinbase’in Silvergate’e yapılacak ödemeleri durdurduğunu açıklaması ile endişe hakim oldu. Bu gelişmelerin ardından Bitcoin, gece %5 değer kaybıyla 21.970$ seviyesine geri çekildi. Ancak güne ufak toparlanmalarla başladı ve değerlendirme hazırlanırken 22.370$ seviyesinde işlem görüyor, lider kripto para biriminin piyasa değeri ise 431 milyar dolar civarında. Ethereum da Bitcoin’in ardından gece 1.544$ seviyelerine kadar indi sabah saatlerinde 1.560$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Önemli iki destek seviyesini kaybeden Bitcoin ardından altcoinlerde de %5-%10 aralığında sert düşüşler görüldü. TROY, AKRO, RIF ve QUICK yeni günde çift haneli kazançlar ile Bitay’da en çok yükselen kripto paralar olarak öne çıkıyor.

Dün ABD’de açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 190 bin ile beklentilerin altında kalarak iş gücü piyasasının güçlü görünümünün korunduğuna işaret etti. İşgücü piyasasındaki işaretler FED’in sıkı para politikasına devam edebileceğini düşüncelerini arttırmasına karşın FED üyelerinin bazılarında güvercin konuşmalarının olması küresel piyasalarda risk iştahını arttırdı. Küresel piyasalarda dün pozitif kapanışlar görülse de kripto piyasasına yansımadı.

Sabah saatlerinde ABD vadeli işlemlerde yatay negatif bir seyir hakim, bugün FED'den Bostic, Logan ve Bowman'ın konuşmaları radarımızda olacak.

Kripto para piyasasının bu son sert geri çekilmeyle birlikte toplam değeri 1 trilyon doların altına geriledi. Bitcoin’in dominasyonu 43,63 Ethereum dominasyonu ise 19,3 seviyelerinde yer alıyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, gece saatlerinde sert bir geri çekilme yaşayarak 21.970$ seviyelerini gördü. Sabah saatlerinde 22.370$ seviyelerinde fiyatlanan ve iki önemli destek seviyesini kıran Bitcoin, uzun süredir hareketlilik gösterdiği yükselen kanalın alt bandını kırmış gözüküyor.

22.315$ olan önemli destek seviyesinin altına fitil atmış olsa da sabah saatlerinde bu seviyenin üzerinde hareketlilik göstermesi şimdilik pozitif. Fakat bu seviyeye gün içerisinde tutunamaması halinde tekrar 21.970$ ardından da 21.538$ seviyeleri test edilebilir.

Olumlu senaryoda ise 22.500$ seviyesi olan kanalın alt bandının üzerinde fiyatlanması pozitif olacaktır. Bu seviyeye tutunması ve üzerinde kalıcılık sağlaması halinde ise bir sonraki direnç seviyesi olarak 23.170$ seviyesinin çalışması beklenebilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Ethereum, lider kripto parada yaşanan geri çekilmeyle birlikte aynı hareketle bir gecede %5 civarında bir geri çekilme yaşadı. Sabah saatlerinde 1.560$ seviyelerinde fiyatlanırken kritik düşen majör trendin altında fiyatlanıyor.

Ethereum için kritik seviye olan 1.576$ seviyenin altında kalıcılık sağlaması halinde aşağı yönlü bir harekette ilk destek seviyesi 1.544$’ın çalışması beklenebilir. Bu seviyeye tutunamaması halinde 1505$ ardından da 1.460$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

Olumlu senaryoda ise yukarı yönlü bir harekette 1.576$ seviyesinin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması oldukça önemli olacaktır. Ardından 1.600$ ve 1.719$ seviyelerinin direnç olarak çalışması beklenebilir.

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