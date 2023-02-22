Bitcoin küresel piyasaların etkisiyle 24.000$ seviyesine indi. Son günlerde 25.000$ seviyesini zorlayan ancak aşamayan Bitcoin, ABD hisse senedi endekslerinin sert satış yemesi sonrası azalan risk iştahıyla bir miktar gerileme kaydetti. Bitcoin 24.000$ seviyesi civarında alıcı bulurken Ethereum sabah saatlerinde 1.630$ bölgesinde fiyatlanıyor. Düşüşlerin etkisiyle Bitcoin dominansı 44,2 seviyelerine yükselirken Ethereum dominansı 19,1’lere geriledi. Kripto para piyasasının toplam büyüklüğü ise 1,1 trilyon dolar seviyelerine tutunmaya çalışıyor. Dominansın artmasının etkisiyle altcoinlerde düşüşler bir miktar daha sert oldu. ANKR, REN ve CTSI günün en çok yükselenleri olarak öne çıkıyor.

Bugün haftanın en önemli makro gelişmesi olan FED tutanakları yayımlanacak. Tutanaklar öncesi ABD hisse senedi endekslerinde %2 ila %2,5’luk sert geri çekilmeler dikkat çekti ve bu geri çekilme kripto para piyasası dahil birçok yatırım aracına yansıdı. Bugün tutanaklarda FED yetkililerinin 25 baz puandan daha fazla faiz artışı düşünmesi konusundaki görüş ve düşünceleri takip edilecek. Ek olarak enflasyon görünümüne dair beklentiler de yine piyasanın radarında olacak. Beklentiden şahin açıklamalar piyasa üzerinde negatif bir fiyatlamaya neden olabilir.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin kritik direnç noktası olan 25.000$ seviyesini üst üste dördüncü kez test ettikten sonra küresel taraftaki risk iştahının düşüklüğü sebebiyle 24.000$ bölgesine geriledi.

Yükselen kanalın orta bandının etrafında fiyatlanan Bitcoin için bu bölgeler yükseliş hareketinin devam etmesi için kritik ve aşılması elzem. Hareketlilik gösterdiği kanalın üst bandından ret alarak kalıcılık sağlayamayan Bitcoin için yukarı yönlü bir harekette tekrar kanalın üst bandı yani 24.800$ seviyeleri test edilebilir. Ardından bir sonraki direnç seviyesi olarak 25.220$ seviyesi karşılanabilir. 24.000$ seviyelerine tutunamaması halinde ise 23.250$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

ANKR TEKNİK ANALİZ

Piyasalarda FED tutanakları öncesi risk iştahında gerileme ve kripto paralarda geri çekilme görülürken günün yükselen kripto parası ANKR oldu. Güne 0,035$ seviyelerinde başlayan ve kısa süre içerisinde %65 yükseliş yaşayan ANKR, 0,057$ bölgesine dokundu. Bu bölge en son 2022 yılının Eylül ayında test edilmişti. Bu bölgede dirençle karşılaşan ve 0,05$’ın altına gerileyen ANKR, şu anda 0,044$ seviyelerinden alıcı buluyor. Yükselişin yeni günde devam etmesi halinde ilk hedef 0,05$ olacak. 0,041$ seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak ise karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi