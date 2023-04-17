Geçen hafta %48’i aşarak kritik bir direnç seviyesine ulaşan Bitcoin dominasyonu, kriptolarda bu hafta takip edilmesi gereken en önemli konu başlığı.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, haftanın ilk gününde piyasası değerlendirdi.

Yoğun gündemi olan bir haftayı geride bıraktık. Makro tarafta ABD’den üretici ve tüketici enflasyonları, işsizlik oranı, FED toplantı tutanakları gibi önemli verileri takip ederken, kripto para piyasası özelinde Ethereum Shapella güncellemesi ve Bitcoin’in uzun zaman sonra 30.000$’ı aşmasına tanıklık ettik. Bu gelişmelerin ardından pozitif bir hafta kapanışı gerçekleştiren kripto para piyasası yeni haftaya sakin ve konsolide şekilde başladı. Pazartesi sabahı itibariyle Bitcoin 29.900$ seviyelerinde, Ethereum 2100$’ın hemen altında alıcı buluyor. Son 3-4 gündür bir miktar geri çekilen Bitcoin dominasyonunun ardından altcoinler ise görece alıcılı bir hafta sonu geçirdi.

28 Kasım 2022 tarihinden bu yana yükseliş hareketi gösteren Bitcoin dominasyonu geçtiğimiz hafta içi %48’i aşarak oldukça kritik bir dirence geldi. Aynı dönem içerisinde Bitcoin yaklaşık %100’e yakın bir oranda değer kazanarak 31.000$’a ulaştı. Bu noktada şu ayrıntıya dikkat etmekte fayda var. Bitcoin dominasyonu daha önce Temmuz 2021, Ekim 2021 ve Haziran 2022 tarihlerinde %48’i aşmıştı. Daha sonra bu noktadan keskin düşüşler gerçekleştirerek %40’lara kadar geri çekildi. Geçtiğimiz hafta da %48’i aşan ve şu anda %47 civarında fiyatlanan Bitcoin dominasyonun seyri dikkatle takip edilmeli. Dominasyonda yaşanabilecek sert geri çekilmeler Bitcoin fiyatı üzerinde de baskı yaratabilir. Elbette geçmişteki senaryoların aynısının yaşanabileceğini beklemek doğru bir bakış açısı olmayabilir ancak takip etmekte yarar var. Bitcoin dominasyonunun bu seyri önümüzdeki günlerde gerçekleştirebileceği fiyatlama davranışını tahmin etmek açısından önemli bir gösterge.

Ethereum ise Bitcoin’in son dönemde gerçekleştirdiği yükseliş hareketine tam olarak eşlik edememişti. Çarşamba günü gerçekleşen Shapella güncellemesi ise Ethereum fiyatı üzerinde can suyu etkisi yarattı ve kısa sürede Ethereum %10’dan fazla prim yaptı. Ethereum’daki yükselişe Arbitrum, Cartesi, Woo Network, Render Token ve Avalanche eşlik ederek hafta sonu yatırımcılarına çift haneli getiri yaşattılar.

Bu hafta piyasaların gündeminde başta Tesla ve Netflix olmak üzere birçok şirketin 1. çeyrek bilançosu yer alıyor. SEC başkanı Gensler’in kripto paralar hakkında konuşma yapacağı hafta içerisinde ek olarak büyümeye ilişkin önemli bir gösterge olan Philadelphia imalat endeksi ile Euro bölgesinde açıklanacak olan enflasyon rakamı piyasaların gündeminde yer alacak.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Geçtiğimiz haftayı makro taraftan gelen olumlu veriler ve kripto para piyasasında devam eden pozitif havanın etkisiyle %8 civarında bir yükselişle kapatan Bitcoin, yeni haftaya 30.000$ bölgesinde konsolide olarak başladı. Şu an 29.900$ civarında alıcı bulan Bitcoin, hareket ettiği kanalın üst bandına dokunduktan sonra bir miktar geri çekildi. Şu anda kanalın orta bandında fiyatlanan Bitcoin’in kısa vadede bu bölgenin altına gelmemesi kritik önem taşıyor.

Orta bandın altına gelmesi durumunda Bitcoin önce 29.350$ ardından ise kanalın alt bandı olan 28.500$ seviyelerine geri çekilme yaşanabilir. Yukarıda ise 30.000$’ın üzerinde kalıcılık sağlanması ve 30.700$ seviyelerine hareket edilmesi Bitcoin fiyatı açısından kısa vadede destekleyici olacaktır.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Shapella güncellemesi öncesi 1900$ bölgesinde fiyatlanan Ethereum, güncellemenin ardından 2150$’a ulaşarak hızlı bir yükseliş yaşadı. Böylece geçtiğimiz haftayı %13’e varan bir yükselişle kapattı ve son dönemde Bitcoin ile arasında açılan farkı kapatmış oldu. Ek olarak Bitcoin dominasyonunun bir miktar geri çekilmesi Ethereum’u desteklemeye devam etti. Şu sıralar 2090$ seviyelerinden alıcı bulan Ethereum için 11 ayın en yüksek seviyesi olan 2150$ seviyelerinin tekrar test edilmesi ve aşılması yükseliş hareketinin devamı için kritik önemde. Ancak şu anda Bitcoin ile birlikte alıcı-satıcı dengesinin oluştuğu ve konsolide olan bir Ethereum fiyat hareketi göze çarpıyor. Yukarıda 2150$ önemli ve ilk direnç seviyesi olmaya devam ederken aşağıda sırasıyla 2050$ ve 2000$ destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.

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