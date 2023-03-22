BitMEX, kripto para piyasalarının sürekli değişen dinamik yapısı içerisinde yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Özellikle makro ekonomik ortamda belirsizliklerin ön planda olduğu böylesi bir dönemde Kripto’ya Bakış Raporu’nu (Crypto Outlook: Fundamentals vs Sentiment) yayımlayan borsa, 2023 özelinde kriptoların genel görünümüne dair üç muhtemel senaryoyu kamuoyuyla paylaştı. Uluslararası kamuoyunda gündemdeki yerini koruyan muhtemelen bankacılık krizinin ışığında hazırlanan raporda, değişen merkez bankası politikasının kripto fiyatları üzerindeki etkilerine yer veriliyor. Raporda, özellikle kriptonun kısa süre içerisinde geçirdiği evrim ve birkaç yıl öncesine kıyasla daha az riskli bir varlık sınıfı olarak nitelendirildiği vurgulanıyor. Bununla birlikte, üç başlıkta hazırlanan üç olası senaryoyla da ekosistemdeki yatırımcılara genel bir bakış açısı sunuluyor.

Yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi bekleniyor

İlk senaryoda, merkez bankaları yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak adına faiz oranlarını düşürdüğünde, yatırımcıların daha büyük getiri arayışıyla riskli varlıklara yönelmesi bekleniyor. Bu görüş; çeşitli ekonomik tahminler, Fed’in retoriği ve parasal sıkılaştırmanın ana itici gücü olan enflasyonun süregelen ılımlılığı tarafından da destekleniyor. ** Güçlü kripto para birimleri dirençli bir görünüm çiziyor İkinci senaryoya göre, bazı anket verileri risk varlıklarının yüksek enflasyon ve durgun büyüme nedeniyle zemin kaybedeceğini, duyarlılığı ve kripto fiyatlarını zedeleyeceğini öne sürüyor. Enflasyon düşüşünün başlaması ve borsaların Çin'in uzun zamandır beklenen yeniden açılmasına olumlu yanıt vermesiyle, bu hipotezin daha az olası görüldüğü söylenebilir. Öte yandan, Bitcoin'in fiyatının, krizin en kötü döneminde de dahil olmak üzere nispeten istikrarlı olduğu yatırımcılar tarafından biliniyor. Bu durum, özellikle güçlü kripto para birimlerinin dirençli yapıda olduğunu ve yaşanan gerilemelere rağmen toparlanabileceğini gösteriyor.

Yasa yapıcılar kripto varlıklara daha sıcak bakıyor

Son senaryoya göre, kripto paraların doğası gereği, özellikle CBDC'lerin çoğalması ve NFT'ler aracılığıyla dijital kimlik yönetimi gibi kullanım durumlarının artmasıyla birlikte daha az riskli hâle geldiği belirtiliyor. Düzenleyicilerin kripto varlıklara ısındığını ve bu durumun özellikle Asya, Afrika ve Avrupa'daki varlık yöneticilerinin artan bir şekilde onaylanmasına da yol açtığı görülüyor.

Hangi senaryo daha muhtemel görünüyor?

Raporda yer verilen analizlere göre, 2023’te kripto para piyasalarını farklı senaryoların beklediği görülüyor. Ekosistemdeki borsaların, yatırımcıların ve yasal düzenleyicilerin alacağı aksiyonlar doğrultusunda, muhtemel senaryoların şekillenmesi bekleniyor. BitMEX’e göre, birinci ve üçüncü senaryonun kombinasyonu daha muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, özellikle son piyasa kararları göz önünde bulundurulduğunda ikinci senaryonun gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğu değerlendiriliyor. (YHM)