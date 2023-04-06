Coinoxs Kurucusu Can Azizoğlu, özellikle güvenlik ve güvenirliğin tartışıldığı bugünlerde yatırımcı yaklaşımlarının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kripto para piyasalarında yeni güvenlik ve güvenilirlik adımlarını görmeye devam ediyoruz. Ekosistemdeki yatırımcı sayısının yükselmesine paralel olarak hem kullanıcı tarafındaki beklentiler hem de kripto para borsalarının alandaki kaygıları gidermeye yönelik hamleleri artış gösteriyor. Peki yatırımcılar ekosistemdeki kullanıcı güvenliğinin geliştirilmesi adına neler yapmalı? Coinoxs Kurucusu Can Azizoğlu konuya dair görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

“Kripto para borsaları tarafından yürütülen çalışmaların kapsamına ilişkin genel bir değerlendirmede bulunacak olursak, bu çalışmaların ekosistemin geleceği adına ümit verici olduğunu söylemek mümkün. Bizler, bugün atılan adımların meyvelerini orta ve uzun vadede toplayacağımızı düşünüyoruz. Ancak borsalar tarafında yapılacak yeniliklerde, ekosistemin kolektif bir yaklaşımla kalkınması adına yatırımcılara da önemli sorumluluklar düşüyor.

İlk adımda, piyasalardaki borsaların kullanıcı taleplerini dinlemesi ve düzenli olarak raporlaması gerekiyor. Sürecin devamında da burada oluşturulan veri havuzundaki önemli çıktıların değerlendirilmesi ve buna uygun aksiyonların alınmasına ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda, kripto ekosisteminin inşa edilmeye başladığı ilk günden itibaren alandaki yatırımcıların geri dönüşlerinin gelişim süreci için kritik rol oynadığı değerlendirilebiliriz.

Kriptolarda kritik adımlar: Güvenlik ve güvenilirlik

Ekosistemde faaliyet yürüten birçok borsanın, geçtiğimiz dönemde yaşanan iflasların ardından yatırımcı güvenliği sağlamak amacıyla ciddi adımlar attığını görüyoruz. Bazı borsalar, düzenli periyotlarla yatırımcı varlıklarının borsa içerisinde nasıl ve nerede tutulduğuna dair detayların görülmesine imkân tanıyan rezerv kanıtı raporlarını yayımlıyor. Bu uygulamalar, en basit ifadeyle şeffaflık politikalarını önceleyen bir denetim mekanizması olarak açıklanabilir.

Özellikle kripto ekosistemini benimseyen yatırımcıların geri dönüşleri alandaki uygulamaların gelişmesine ve genişlemesine büyük katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de kullanıcı tarafından gelen mesajların borsalara ciddi katkı sağlayacağını ve yenilikçi fikirler vereceğini öngörüyoruz. Bu kapsamda, kripto para piyasalarındaki yatırımcıların güvenlik ve güvenilirliğe verdiği önemin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. En nihayetinde, kullanıcı profilleri borsaların yaklaşımlarını dönüştürme ve şekillendirme potansiyeli taşıyor.”