Yılın ilk dört ayını güçlü bir yükselişle geçiren Bitcoin’in mayıs ayını sakin geçirmesinin sebeplerini, Hong Kong kararlarını ve son dönemin parlayan yıldızları Çin coinlerini; Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak değerlendirdi.

Kripto para piyasaları nispeten sakin ve cansız geçen mayıs ayını geride bırakmaya hazırlanıyor. Ocak ayının ilk gününden itibaren güçlü alımlarla karşılaşan ve üst üste dört ay güçlü yükselişler kaydeden Bitcoin, yılın 5. ayını bir miktar zayıf performansla kapatıyor. Ancak özellikle son dönemde konuşulan ve kısa süre önce nihayet resmiyet kazanan Hong Kong’un kripto para hamlesi bu noktada birçok projenin pozitif performans göstermesini sağladı. Özellikle Çin menşeili coinler bu süreçte pozitif ayrıştı ve ufak çaplı ralliye başladı. Bitcoin’deki zayıf performansın genel sebeplerine değindikten sonra Hong Kong’un kararları ve Çin coinlerinin durumuna da göz atalım.

Bu yükselişin birçok sebebi olmakla birlikte madde madde göz atmak gerekirse,

2023 yılının ilk gününden bu yana üste dört ay yükseliş ile %100’ün üzerinde getiri sağlayan Bitcoin’in mayıs ayında bir miktar kar satışlarıyla karşılaşması,

Küresel çapta rekor derecede yükselen faizlerin altı ila dokuz ay itibariyle etkisini göstermesi ile kredi çekme koşullarının oldukça zorlayıcı olmasından dolayı hacimlerin geri çekilmesi,

ABD’de borçlanma tavanı krizinin dile getirilmeye başlanması ve uzun süre çözülememesi ile beklentilerin olumsuz etkilenmesi,

Tarihsel ortalamalar da göz önüne alındığında mayısın yatırımcılar açısından “Sell May Go Away” (Mayıs ayında sat ve uzaklaş) stratejisi ile düşüş beklentisiyle geçeceğine inanılması,

Bu yukarıda yazılan başlıca sebeplerin etkisi ile kripto para piyasası mayıs ayında genel olarak zayıf performans gösterdi. Ancak buna rağmen Bitcoin yatay-negatif bir fiyatlama görünümü içerisindeyken bazı kripto paralar bu zaman diliminde oldukça pozitif ayrıştı.

Hong Kong’un kripto para hamlesi

Son aylarda sık sık konuşulan ve kısa süre önce nihayet resmiyet kazanan Hong Kong’un kripto para hamlesi bu noktada birçok projenin pozitif performans göstermesini sağladı. Mayıs’ın ortalarında Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), kripto para düzenlemesine ilişkin çalışmalarını tamamlayarak kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Daha önce başta Çin olmak üzere birçok Asya ülkesi kripto paraları yasaklayıcı bir tavırda politika izlerken Hong Kong’un düzenleme kararı ve Çin’in ilk kez devlet televizyonunda Bitcoin yayını yapması gibi gelişmelerle son dönemde bu ülkelerin düşüncelerini değiştirmeye başladıkları görülüyor. Bu açıdan kapsayıcı bir politika ile yatırımcıların korunması ve risk yönetimine odaklanan Hong Kong’da yeni düzenlemelerin 1 Haziran tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı. Böylece birçok kripto para borsası da Hong Kong’da kripto para hizmeti vermeye başlayabilecek ve ülkedeki tüm vatandaşlar resmi olarak kripto para alım satım faaliyetlerini gerçekleştirebilecek.

Çin coinleri

Kararın açıklanmasının ardından Çin merkezli kripto paralar ufak çaplı bir ralli yapmaya başladı. Başta NEO olmak üzere TOMO, COCOS, LINA, MDT, ARPA, WAVES ve DF gibi kripto varlıklar %50’den %200’e kadar yükseliş gösterdi.

Haziran ayındaki gelişmelerle bu yükseliş ivmesinin ve pozitif havanın devam etmesi beklenebilir. Nitekim Çin tarafından da olumlu adımların yavaş yavaş gelmeye devam edeceği ve kripto para piyasasındaki tüm hakimiyetin ABD başta olmak üzere batı ülkelerine bırakılmak istenilmediği belirtiliyor. Bu kapsamda dönemsel ve sektörel olarak ayrışma yaşayan kripto para piyasasında son dönemde etkili olan Çin merkezli kripto paralar önümüzdeki dönemde de daha çok ilgi çekebilir.