Dün yerelde ve globalde neredeyse tüm yatırım araçları ciddi satış görürken kripto para piyasası pozitif ayrışarak Bitcoin tekrar 28.000$’ın üzerine çıktı. ABD, Avrupa, Asya ve Türkiye’de hisse senedi piyasaları %2’nin üzerinde günü negatif kapatırken Bitcoin öncülüğünde kripto para piyasasında alımlar görüldü. Dün 27.000$’a tekrardan gerileyen Bitcoin, akşam saatlerinde gelen alımlarla %4’ün üzerinde artışla 28.500$’a kadar yükseldi. Şu sıralar 28.390$ seviyesinden alıcı bulan Bitcoin’in 27.000$ seviyesine tutunması ve 28.000$ bölgesinin üzerine yükselmesi kısa vadeli olumsuz görünümü törpülemiş gözüküyor. Ethereum dan Bitcoin’e eşlik ederek 1885$’a kadar yükseldi. Ethereum bu sabah saatlerinde 1860$ seviyelerinden alıcı buluyor. Gelen alımlarla kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolara yaklaştı ve 1,19 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Bitcoin’in yükselişe öncülük etmesiyle de dominasyonda artış görüldü. İki haftalık aranın ardından Bitcoin dominasyonu tekrardan %48’e ulaştı.

Bitcoin’in diğer varlık sınıflarından pozitif ayrışmasının öncelikli sebebi ise Microsoft ve Alphabet (Google) şirketlerinin güçlü gelen ilk çeyrek bilançoları ile iflas edeceği konuşulan ve yatırımcılarını ciddi zarara uğratan First Republic Bank’ın borsada işleme kapatılması. Microsoft beklentilerden iyi net kar elde ederken Alphabet’in hisse geri alım programı açıklaması ve hisse başı karın beklentilerden iyi gelmesi yatırımcıları sevindirdi. Böylece teknoloji hisseleriyle tandem bir performans gösterme eğiliminde olan kripto para piyasasında da alımlar görüldü.

Bugün ABD’de Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta şirketinin bilançosu takip edilecek. Gelebilecek iyi bir bilanço ABD teknoloji endeksi ve kripto para piyasası üzerinde pozitif etki yaratabilir. Bununla birlikte yine First Republic Bank ile ilgili potansiyel gelişmeler bankacılık krizinin yayılmaya devam edip etmeyeceği konusunda bilgi verebilir ve piyasada volatilite yaratabilir.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Yükselen kanalı sert hareketle kıran ve birkaç gündür yatay bir bantta hareket eden Bitcoin, dün gece saatlerinde gelen %4’lük bir toparlanma ile güne 28.390$ seviyelerinde başladı.

Önemli bir direnç seviyesini aşan ve 50 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde olan Bitcoin için, yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi için 28.280$ ve 28.370$ üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Kalıcılık sağlaması halinde tekrar yükselen kanal içerisine dahil olması beklenebilir. Bu süreçte önemli ilk direnç seviyesi 29.350$ olurken ikinci direnç seviyesi olarak 29.890$ karşılanabilir.

Olumsuz senaryoda 28.280$ seviyesine tutunamaması halinde ilk olarak 27.760$ ardından da 27.140$ seviyeleri tekrar test edilebilir. Bu seviyelerin kırılması halinde ise 26.760$ seviyesi oldukça önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Ethereum’daki yükseliş, dün Bitcoin’deki %3’lük yükselişe rağmen %1.3 ile sınırlı kaldı. Oldukça önemli bir direnç seviyesi olan 1885$ seviyesini 4 gündür test eden Ethereum bu sabah saatlerinde tekrar test etse de kıramamış gözüküyor ve 1860$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Güne kırmızı mumla başlayan Ethereum için olası yukarı yönlü bir harekette 1885$ seviyesini kırması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Ardından 1950$ seviyesi yine önemli bir direnç seviye olarak çalışabilir. Bu seviyelerin kırılması hızlı yükselişleri beraberinde getirebilir.

Olası aşağı yönlü bir harekette ise 1840$ ve 1820$ seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması halinde 1785$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

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