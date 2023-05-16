“Son iki aydaki yükselişlerden kaynaklanan kar satışları, büyümeye ilişkin makro ekonomik verilerin olumsuz gelmesi ve çeşitli içsel risklerden dolayı gerçekleşen sekiz günlük bir düşüş serisinin ardından Bitcoin, hafta sonu bu olumsuz seriyi bozdu.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, piyasa gelişmelerini değerlendirdi.

Mart ayında ABD bankalarında gerçekleşen iflaslar ve faiz artırımlarının sona yaklaşmasından dolayı alıcılı bir seyir izleyen Bitcoin için son günlerde yeni bir hikâyeye ihtiyaç var. Bununla birlikte net bir katalizör bulmakta zorlanan kripto para piyasasının hacim verileri de 9, 21 ve 50 günlük ortalamaların altında seyrediyor. Bu açıdan risk iştahının şu dönemde nötr olduğunu söyleyebiliriz.

Ek olarak kripto para piyasasındaki son iki haftadaki düşük risk iştahına küresel piyasalar da eşlik ediyor. Açıklanan verilere piyasaların tepkisi son dönemde zayıf kaldı. Kısa ve orta vadede ABD’de yaşanabilecek bir borçlanma tavanının yükseltilmesi sorunu belki bir miktar baskı yaratabilir ancak bu sorunun çözüleceğini düşünüyoruz. Bu gibi ekonomik sorunlar kripto para piyasasını üzerinde etkili olabilir. Kısa vadede Bitcoin, 27.000$ bölgesinde konsolide olmaya devam ederse yukarıda 27.500$’da biriken kısa pozisyonlara doğru bir yükseliş hareketi gelebilir. Ancak hacmin son günlere göre ciddi şekilde düşmesi ve yeni para girişindeki düzensiz seyir bir miktar güçsüzlük ve dirençsizlik yaratabilir.

Zincir üssü verilere bakıldığında ise son 24 saatlik dilimde borsalara stablecoin (sabit coin) girişleri görülüyor, bu olumlu. Her ne kadar son dönemdeki ortalamanın altında olsa da hafta sonu ve düne göre hacimler bir miktar yükselerek 28 milyar dolar bölgesinde gerçekleşti. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,125 trilyon dolar değerinde. Bunlarla birlikte son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar ise AGLD, ONT, LDO ve JOE olarak karşımıza çıkıyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Günlük grafikte baktığımızda sekiz günlük düşüş trendine son veren Bitcoin, üçüncü gününü de yeşil mumla başlayarak 27.200$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Yükselen kanal hareketine son verdikten sonra sert geri çekilmeleri geri bırakan Bitcoin toparlanma ibareleri göstermeye devam ediyor. Olası yükseliş hareketine devam etmesi halinde dün itibariyle de test ettiği ve ret aldığı direnç seviyesi olan 27.470$ seviyesi tekrar test etmesi beklenebilir. Bu seviyenin kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde hem 50 günlük hareketli ortalama olan hem de güçlü bir direnç seviyesi olan 28.285$ seviyesine kadar bir yükseliş desteklenebilir.

Olası aşağı yönlü bir harekette ise 26.760$ oldukça kritik bir destek seviyesi olarak karşılanabilir. Bu seviyenin kırılması halinde 25.850$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Bitcoin ile birlikte lider altcoin Ethereum da üçüncü gününde yükselişine devam ederek bu sabah saatlerinde 1.820$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Yükselen trendi kırmasının ardından %5 civarındaki geri çekilmeleri telafi etmeye çalışan Ethereum için yukarı yönlü hareketinin devam etmesi halinde yükselen trend çizgisi olan 1.865$ seviyesinin direnç olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyenin kırılması halinde 1.885$ seviyesi kırılması gereken oldukça kritik bir direnç seviyesi olarak karşılanabilir.

Olumsuz bir hava halinde ise 1.785$ ve 1.780$ seviyeleri önemli destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyelerin kırılması halinde ise 1.760$ seviyesine kadar bir geri çekilme görülebilir.