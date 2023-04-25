Kripto para nedir?

Kripto paralar güvenliğin sağlanabilmesi için kriptoloji biliminin kullanır. Matematik temelli olarak şifrelenen sanal ve dijital paralardır.

İlk Kripto Para Nedir?

2009’da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır.O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para’nın birleşimidir. Bitcoin dışında Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, Nem, Neo, Stellar, IOTA, EOS, Monero gibi farklı adlar altında ve sayısı her gün değişen yüzlerce farklı kripto para işlem görmektedir.

Kripto Para Ne İçin Kullanılır?

Sanal para olarak da bilinen kripto paralar bir mal ve ya hizmetin karşılığında online ödeme yapmak için kullanılır. Kripto paralar nakit paranın sanal biçimi olarak bilinmektedir. Sanal para kullanılırken hiçbir aracı ve ya merkezi otoriteye ihtiyaç duyulmaz. Sanal para genel anlamda kripto para olarak da bilinmektedir.

Kripto Para Nasıl Üretiliyor?

Kripto paraların üretim miktarını belirleyen mekanizma tüketici. Arz ve talep dengesine göre üretilen bu paralar dijital ortamdan alınıp satılıyor. İlk olarak 2008 senesinde üretime başlanan bu paralar, yazılımların şifrelenen algoritmaları üzerinden üretiliyor. Üretilen paralar elektronik cüzdanlarda depolanıyor.

Kripto Paralar Nerede Saklanıyor?

Kripto para, dijital cüzdanlarda saklanır. Blockchain ağında saklanan paralar, kişisel dijital cüzdanlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Cüzdan bilgileri public key adı verilen ağa yazılıyor. Exodus gibi yazılımlarla cüzdanlarınızı yönetebiliyorsunuz.

Kripto Piyasasına Yeni Girdiyseniz Dikkat!

Kripto para piyasasına yeni girdiyseniz öncelikle küçük miktarlarla işlem yapmaya başlayın. İşlemlerin nasıl gerçekleştiğini, gün sonunda yüzdesel değerleri gördükten sonra bilgi sahibi olduğunuzu düşündüğünüzde işlemlerinizi artırmayı düşünebilirsiniz. Unutulmamalı ki tüm paranız bir anda kaybolabilir. Kripto para piyasalarında marj aralığı olmadığı için çok sert kayıplar ya da kazançlar sağlayabilirsiniz.

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