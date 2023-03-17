Kripto para piyasaları, devrim niteliğindeki merkeziyetsiz uygulamalarıyla geleneksel piyasalara alternatif oluşturuyor. Özellikle madenciler, madencilik süreçlerinin bir sonucu olarak çıkarılan Bitcoin için yoğun mesai harcıyor. Ekosistemdeki yatırımcılar da alım satım yoluyla Bitcoin’i portföylerine ekleyebiliyor. Buradaki alım satım işlemlerinde küresel rezerv para birimi olması sebebiyle sıklıkla ABD doları kullanılıyor.

İtibari para birimleri kullanılarak yapılan işlemlerde nakit tercih ediliyor. Ancak nakit kullanımı, GSYİH'in trilyonlarca ABD doları olarak ölçüldüğü küresel ekonomide pratik bir takas aracı olarak değerlendirilmiyor. Böylesi bir düzende, Bitcoin yatırımcılarının Batı bankacılık sistemini kullanması neredeyse zorunlu hale geliyor.

Bitcoin ve itibari paralar

Ekosistemdeki birçok yatırımcının aklına, “Bitcoin satın almak için USD veya başka bir itibari para kullanma ihtiyacını nasıl ortadan kaldırabiliriz?” sorusu geliyor. Bu bilmeceye cevap bulmak için dünyanın en büyük ekonomik sistemlerinin çoğunun mallar için ödeme kabul etmesini ve Bitcoin ile ödeme alınmasını gerektiriyor. Bu gelişme herhangi bir Bitcoin kullanıcısının hayalini temsil ediyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, birçok kullanıcının kazançlarının karşılığını Bitcoin olarak almasıyla birlikte, bankacılık hizmetlerini kullanma ihtiyacı da ortadan kalkabilir. Ancak tüm çabalara rağmen, bu durumun gerçekleşmeyeceği farklı senaryoların varlığı devam ediyor.

Kripto sermaye piyasalarında itibari para kullanımı

Bitcoin'i bir finansal varlık olarak kullanmak ve USD gibi itibari bir para birimi arasında kolaylıkla takas yapmak isteyenler, büyük bir olasılıkla hem USD hem de BTC saklayabilen bir borsa kullanmaya yöneliyor. Borsada belirli bir işlemin USD ayağı için de bir banka hesabına ihtiyaç duyuluyor. Güncel konjonktüre baktığımızda borsaların banka hesapları edinmesi ve bu hesapların elde tutulması kolay görünmüyor.

Satoshi'nin idealist takipçilerinin tüm amacı, banka hizmetlerini gerektirmeyen paralel bir finansal sistem yaratmak üzerine kuruluydu. Bu şirketlerin nihai amacı bankaların işinin anlamlı bir bölümünü ele almak olduğundan, bankaların kripto şirketlerine hizmet vermeye neden direnebileceğini fark edebilirsiniz. Bazı bankaların kripto şirketlerine hizmet vermeye istekli olmasının tek gerçek nedeni, günün sonunda bankaların kısa vadeli kârlarını en üst düzeye çıkarmaya odaklanmaları ve kripto şirketlerinin itibari para mevduatlarından faiz elde etmeden yüksek ücretler ödemeye istekli olmaları olarak düşünülebilir.