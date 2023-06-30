Kripto ne demek? Kripto para ne demektir? Kaç tane kripto para var? 2009 yılından beri hayatımıza giren kripto paralar nedir, nasıl kullanılır, nerelerde kullanılır, hangi kripto paralar vardır, kaç tane kripto para vardır, hangi ülkelerde geçerlidir gibi tüm bunlar kullanıcılar tarafından merak edilen sorular. Kripto dünyası hakkında bilmeniz ve dikkat etmeniz gerekleri sizle için düzenledik. Detayları haberimiz içeriğinde bulacaksınız...

Kripto ne demek?

"Kripto" kelimesi, Yunanca'da "gizli" veya "saklı" anlamına gelen "kryptos" kelimesinden türetilmiştir. Kriptografi, bilgileri saklamak veya gizlemek için kullanılan bir bilim ve matematik dalıdır.

Kripto paralar, kriptografinin temel prensiplerini kullanır. Kripto para birimlerinin adı, bu paraların oluşturulması ve işlemlerinin doğrulanması için kriptografi kullanmasından gelir. Kriptografi, bu dijital paraları güvenli hale getirir ve sahtecilik veya çift harcamayı önler.

Örneğin, Bitcoin gibi bir kripto para biriminin işlemleri, karma fonksiyonları ve dijital imzalar gibi kriptografik araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu, işlemlerin güvenliğini ve doğruluğunu sağlar.

Sonuç olarak, "kripto" terimi genellikle dijital paralar ve blok zinciri teknolojisi bağlamında kullanılır ve genellikle güvenlik, gizlilik ve anonimlik ile ilişkilidir.

Kripto para ne demek?

Kripto para, dijital veya sanal bir para birimidir ve genellikle bir merkez bankası veya devlet tarafından düzenlenmez veya ihraç edilmez. Bunun yerine, kripto paralar, işlemleri doğrulamak ve yeni birimler oluşturmak için karmaşık matematiksel ve bilgisayar bilimi algoritmalarını kullanır. Kripto paralar, genellikle kriptografik teknikler kullanarak işlemleri güvence altına alır, bu nedenle "kripto" para adını alır.

Kripto para birimlerinin belki de en tanınmış örneği Bitcoin'dir, ancak Ethereum, Litecoin, Ripple ve diğerleri de dahil olmak üzere binlercesi vardır.

Kripto paraların belirgin özelliklerinden biri, işlemlerin genellikle halka açık bir dijital deftere, yani bir blok zinciri (blockchain) kaydedilmesidir. Bu, herkesin belirli bir kripto para birimi işleminin geçmişini görebilmesini sağlar.

Kripto paralar, çeşitli amaçlar için kullanılabilir - mal ve hizmetlerin satın alınması, yatırımlar, spekülasyonlar ve daha fazlası. Ancak, aynı zamanda belirli bir seviye teknik bilgi ve dikkat gerektirirler, çünkü değerleri hızlı ve büyük ölçüde değişebilir ve halka açık anahtarlar, özel anahtarlar ve cüzdanlar gibi bazı kavramlarla çalışmayı gerektirirler.

Kaç tane kripto para var?

Kripto paralar ya da diğer adıyla kripto varlıklar, işlemleri güvence altına almak için kriptografi yani şifreleme teknolojisi kullanarak tasarlanan dijital değer birimleridir. Bu dijital değerler, geleneksel anlamda para birimi olarak kabul edilmezler. Fiziksel bir mal tarafından değil, kullanıcıların kabul ve kullanım seviyeleri ile piyasa koşullarına göre değer kazanırlar.

Dijital varlık dünyasının ilk merkezi olmayan kripto para birimi Bitcoin, 2009 yılında piyasaya sürüldü. Mart 2023 itibariyle, piyasada 22 binden fazla kripto para birimi bulunmaktadır ve toplam piyasa değeri 1 trilyon dolardan fazla.

Kripto para birimlerinin en çok bilinen ve kullanılanları Bitcoin ve Ethereum'dur. Bunların yanında Binance Coin, Tether, Cardano, Solana, XRP, Polkadot, SHIBA INU, Dogecoin ve pek çok farklı kripto para birimi kullanıcılara farklı özellikler ve avantajlar sunuyor. Kurucuları arasında önemli isimlerin bulunduğu bu projeler, nakit paraya alternatif bir değişim aracı olarak önemli bir yer tutuyor.

2023 yılında kripto para piyasasında en son görülen, 'Pepe' isimli kripto paranın kurucularının bilinmemesi oldu. Ancak bu durum, Pepe'nin değerini ve kabul görmesini etkilemedi.

Kripto para birimleri, geleneksel bankacılık sistemlerine bir alternatif olarak geliştirildi. Blockchain teknolojisi sayesinde tamamen merkeziyetsiz bir yapıya sahip olan bu dijital varlıklar, kullanıcılarına daha fazla kontrol ve gizlilik sunma amacı güdüyor. Ancak bu yeni finansal dünyanın, geleneksel sistemlere göre daha fazla risk ve belirsizlik içerdiği unutulmamalıdır.

Kripto para listesi

1- Bitcoin BTC 2009 Satoshi Nakamoto

2- Ethereum ETH 2015 Vitalik Buterin

3- Binance Coin BNB 2017 Binance

4- Tether USDT 2014 Jan Ludovicus van der Velde

5- Cardano ADA 2017 Charles Hoskinson

6- Solana SOL 2020 Anatoly Yakovenko

7- XRP XRP 2013 Chris Larsen ve Jed McCaleb

8- Polkadot DOT 2020 Gavin Wood

9- SHIBA INU SHIB 2020 Ryoshi

10- Dogecoin DOGE 2013 Jackson Palmer ve Billy Markus

11- USD Coin USDC 2018 Circle

12- Terra LUNA 2019 Daniel Shin ve Do Kwon

13- Uniswap UNI 2018 Hayden Adams

14- Avalanche AVAX 2020 Emin Gün Sirer, Kevin Sekniqi ve Maofan "Ted" Yin

15- Chainlink LINK 2017 Sergey Nazarov, Steve Ellis ve Dr. Ari Juels

16- Wrapped Bitcoin WBTC 2019 BitGo, Kyber Network ve Ren

17- Binance USD BUSD 2019 Binance

18- Litecoin LTC 2011 Charlie Lee

19- Polygon MATIC 2017 Jaynti Kanani, Sandeep Nailwa, Anurag Arjun ve Mihailo Bjelic

20- Algorand ALGO 2017 Silvio Micali

21- Bitcoin Cash BCH 2017

22- Stellar XLM 2014 Jed McCaleb

23- VeChain VET 2015 Sunny Lu

24- Cosmos ATOM 2014 Ethan Buchman

25- Axie Infinity AXS 2018 Sky Mavis

26- Internet Computer ICP 2016 Dominic Williams

27- Filecoin FIL 2014 Protocol Labs and Juan Benet

28- THETA THETA 2017 Mitch Liu ve Jieyi Long

29- TRON TRX 2017 Justin Sun

30- FTX Token FTT 2019 Sam Bankman-Fried ve Gary Wang

31- Ethereum Classic ETC 2015

32- Fantom FTM 2018 Dr. Ahn Byung Ik ve Michael Kong

33- Dai DAI 2017 Maker Foundation

34- Loopring LRC 2017 Daniel Wang, Jay Zhou ve Johnston Chen

35- Hedera HBAR 2017 Leemon Baird

36- Decentraland MANA 2020 Ariel Meilich ve Esteban Ordano

37- NEAR Protocol NEAR 2017 Illia Polosukhin ve Alexander Skidanov

38- IOTA MIOTA 2015 Sergey Ivancheglo, Serguei Popov, David Sønstebø ve Dominik Schiener

39- Tezos XTZ 2014 Arthur Breitman ve Kathleen Breitman

40- MultiversX EGLD 2017 Beniamin Muci, Lucian Micu ve Lucian Todea

41- Monero XMR 2014 Monero Core Team

42- The Graph GRT 2018 Yaniv Tal, Jannis Pohlmann ve Brandon Ramirez

43- EOS EOS 2017 Dan Larimer

44- Pancake Swap CAKE 2020 Anonim Geliştiriciler

45- Flow FLOW 2019 Roham Gharegozlou, Dieter Shirley ve Mikhael Naayem

46- Aave AAVE 2017 Stani Kulechov

47- Klaytn KLAY 2019 Jaesun Han

48- THORChain RUNE 2018 Eric Voorhees

49- Bitcoin Gold BTG 2017

50- Verge XVG 2014 Justin Sunerok

51- NEO NEO 2014 Da Hongfei ve Erik Zhang

52- Pepe PEPE 2023 Bilinmiyor