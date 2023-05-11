Son yıllarda dünya genelinde giderek artan bir oranda kabul edilen kripto varlıkların gerçek hayatta harcanması hala bazı zorluklar yaratabiliyor ancak, sınırların kısıtlamadığı küresel bir değer olan kripto para birimleri, seyahat ederken oldukça kullanışlı bir hale gelmeye başladı. Birçok seyahat sitesi ve acentesi, müşterilerinin kripto para birimleri ile seyahat rezervasyonları yapmasına olanak tanıyor. Ayrıca birçok otel ve tatil köyü de kripto para birimleri ile ödeme yapmayı kabul ediyor. Dünyadaki tüm kripto varlıkların %20’sini güvence altına alan Ledger, kripto para birimleri ile nasıl seyahat edileceğine dair 4 ipucunu paylaşıyor.

1. Uçak bileti satın alın ve otel rezervasyonu yapın. Tatil harcaması gibi büyük bir satın alma işlemini kriptoyla yapmak pratik bir avantaj sağlıyor. Karmaşık bankacılık işlemlerini hesaba katmadan oldukça basit bir satın alma işlemi gerçekleştirin. Harcama limitleri veya özel süreçler gerekmeyeceğinden harcamanıza ilişkin kuralları siz koyun. Kripto kullanmak bu anlamda çok daha modern ve daha az stresli bir satın alım süreci sunar. Blok zinciri tabanlı seyahat platformu Travala, 50’den fazla kripto para birimini kabul ederek kripto geleceğine yönelik mücadelede öncü şirketlerden biri konumunda.

Emirates de yakın gelecekte Bitcoin’i bir ödeme seçeneği olarak kabul edebileceğini duyurarak diğer büyük taşımacılık şirketlerinin geleceğe adım atmalarını sağlayacak yolun önünü açtı.

2. Seyahat sigortanızı ayarlayın ve kullanın. Sigorta satın almak ve kötü bir durum meydana geldiğinde bir talep başvurusunda bulunmak çok zaman alan ve meşakkatli bir iş. Blok zinciri teknolojisi ise bu sürecin pek çok yönünü basitleştirmek için inanılmaz bir potansiyele sahip. Bir blok zinciri tabanlı sigorta protokolü olan Etherisc, hem kriptoyla ödeme yapmanızı sağlayan hem de belirli talepleri otomatik olarak blok zincirinde gerçekleştiren yeni bir sigorta uygulaması sunuyor. Örneğin, uçağınızın gecikmesi veya iptal edilmesi sonucunda bir sigorta talebinde bulunma hakkınız doğuyorsa, seyahat programınızdaki değişiklikler otomatik olarak blok zincirine kaydedilir ve başka bir işlem yapmanıza gerek kalmadan sigorta talebiniz başlatılır. Ethereum blok zincirinde geliştirilen uygulama, seyahat sigortası sürecini daha verimli ve uygun maliyetli hâle getirmek üzere tasarlandı. Kripto ile ödeme yaparak bir poliçeye internetten kolayca kaydolabilir ve olumsuz bir durumda sigorta işlemlerinin otomatik olarak yürütülmesinin sunduğu rahatlığın tadını çıkarabilirsiniz.

3. Kripto dostu yerel satıcıları bulun. Kripto para ödemelerinin kabul edilmesi özellikle büyük şehirlerdeki ve popüler tatil yerlerindeki işletmeler arasında gittikçe daha yaygın hâle geliyor. Kriptonuzu harcayabileceğiniz yerel mekanları bulmak ise özellikle bölgeyi tanımıyorsanız çok kolay olmayabilir ya da seçenekler sınırlı olabilir. Burada devreye kriptonuzun kabul edildiği dükkanları, restoranları, ulaşım hizmetlerini ve alışveriş mağazalarını gösteren bir araç olan Coinmap giriyor. Dünyanın her yerindeki kripto dostu satıcıları göstererek etkili bir plan yapmanızı sağlayan, çevrim içi bir araç olan Coinmap, seyahat ederken kriptoyu gündelik hayatınıza dahil etmeyi kolaylaştıracaktır.

4. Kripto hesap kartıyla ödeme yapın. Ödemeleriniz için bir kripto hesap kartı kullanabilirsiniz. Bu kartlar normal bir banka kartıyla nakit harcamaya benzer bir şekilde kripto harcamanızı sağlar ve bunu, kriptonuzu satın alma sırasında itibari para birimine dönüştürerek gerçekleştirir. Bunları bir ATM’den nakit para çekmek için de kullanabilirsiniz. Normalde kriptonuzu itibari para birimine dönüştürmek, nakdi alıp harcama yapmaya başlamanın birkaç gün bile sürebildiği uzun bir kriptodan çıkış süreci anlamına geliyor. Bir kripto hesap kartıyla dönüştürme işlemi ise birkaç saniyenizi alır ve sadece kripto kullanarak paranın özgürlüğünden serbestçe faydalanabilirsiniz.

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