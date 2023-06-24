Uzun süredir yaptığı açıklamalarla Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'u hedef alan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, yinetime başkaldırdı.
Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayan Prigojin, karşılık vermekle tehdit etmişti.
Wagner, Rostov'da kontrolü almak üzere
Rostov şehrinin kontrolünü ele almak üzere şehre giren Wagner-Rusya gerilimi zirvede.
Yaşananlar üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlandı.
Moskovada güvenlik tedbirleri artırıldı.
Rostov şehrinde kontrol paralı asker grubu Wagner'in eline geçmek üzere....
Putin açıklama yapacak
Konuya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama henüz yapılmadı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi.Kaynak: AA