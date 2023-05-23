Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması için başvuru tarihi 1 ay uzatılacak. Borç yapılandırma işlemlerinin 30 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle ilk ödemeler de 1 ay ertelenecek.

Kredi, kredi kartı, vergi, harç, ceza borcu olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi 1 ay uzattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borçları, idari para cezaları ve SGK borçları gibi borçların yeniden yapılandırılması için süreyi uzatıyor. Buna göre 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek olan yeniden yapılandırma kampanyası 1 ay daha uzatılarak 30 Haziran'da sona erecek. İlk taksit ödeme süresi de böylece 1 ay ertelenmiş olacak.

Yeniden yapılandırma sürecine 3,3 milyona yakın mükellef başvurdu ve yaklaşık 180 milyar liralık borç yapılandırıldı.

PEŞİN VEYA TAKSİTLİ ÖDEME

Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilmektedir. Vadesi 48 aya kadar olan borçlar uygun faiz oranları ile küçük taksitler halinde ödenebilecek.

İŞTE YENİDEN YAPILANDIRILACAK BORÇLAR

Tüm vergi, trafik, sosyal güvenlik primleri, askerlik, nüfus, köprü, otoyol geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destek primi borçları da yeniden yapılandırma kapsamında.

Belediyelerin emlak vergisi, su borçları, oda, borsa ve birliklerin aidat borçları dahil tüm alacakları da yapılandırma kapsamında.