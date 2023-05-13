BDDK'nın hayata geçirdiği düzenleme ile kartlı alışveriş işlemlerinde kağıt slip almak istemeyen kullanıcılar, bu belgeleri dijital olarak alabilecek ve saklayabilecekler. Kartı çıkaran banka ile işleme alan bankanın aynı olduğu durumlarda düzenleme 1 Eylül 2023'te, farklı olduğu durumlarda ise 1 Aralık 2023'te uygulanmaya başlayacak.

Dijital slip almak isteyen kart kullanıcılarına bankalar tarafından üç seçenek sunulacak: "temassız işlem limitinin altında slip almak istemiyorum", "hiçbir işlemde slip almak istemiyorum" ve "tüm işlemlerimde slip almak istiyorum". Bu tercihler, bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı kanalları üzerinden yapılacak ve müşteriler istedikleri zaman tercihlerini değiştirebilecekler.

Bu düzenlemeyle, her 1 ton kağıt slipe karşılık doğadaki 17 ağacın kurtarılması sağlanacak. Dijital slip uygulaması sayesinde geri dönüşümü mümkün olmayan kağıt sliplerin kullanımı azalacak ve çevreye büyük bir katkı sağlanmış olacak.

Müşterilerin bankacılık işlemlerini takip etmeleri de kolaylaşacak. Kâğıt slipin birebir aynısı olan dijital slip, bankacılık uygulamaları aracılığıyla müşterilere anlık olarak iletilirken, son 6 ay içinde gerçekleştirilen işlemlere ait belgeler de sorgulanabilecek, görüntülenebilecek ve paylaşılabilecek.

Bankacılık sektöründeki bu dijital dönüşüm adımı, kağıt tüketimini azaltmanın yanı sıra zaman tasarrufu sağlayacak ve hizmet maliyetlerini düşürecek. Ayrıca, çevreye duyarlı bir yaklaşımı teşvik ederek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak.