Milyonlarca vatandaşın kullandığı kredi kartlarından nakit avans çekimi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın aldığı karar sonrası bankalar kredi kartından nakit avans kullanımını kapattı. Bankalar Kredi kartı nakit avans kaldırıldı mı, neden nakit para çekilmiyor?

Merkez Bankası, kredi kartlarından nakit çekim ve kuyum harcamaları için yeni bir düzenleme yaptı. Yeni düzenlemeye göre TCMB, kredi kartları ile belirli bir limitin üzerinde yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesciline tabi tutulmasına karar verdi.

Bu kararın temel amacı kredi kartı nakit avans limitleri ile döviz ve kuyum alımlarını kontrol altına almaktı. Sonuç olarak bu kararla birlikte hiçbir kredi kartı kullanıcısı limiti ne olursa olsun kredi kartından nakit avans çekemeyecek.

Önceki düzenlemede 20 bin TL limiti olan ve bu limitin 5 bin TL'sini aylık harcamalarına, 7 bin TL'sini taksitli borçlarına ayıran bir kullanıcı toplam 8 bin TL nakit avans kullanabiliyordu. Ancak yeni kararla birlikte artık hiçbir şekilde nakit avans kullanımı mümkün olmayacak ve kullanıcının nakit avans limiti 0 TL'ye düşürülecek.