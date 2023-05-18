Son zamanlarda ülkemizdeki ekonomik durumun etkisiyle birçok insan ev sahibi olmakta zorlanıyor. Özellikle de kredi ile ev almak artık imkansız hale geldi. Bu durumda, ev sahibi olmak isteyenler için alternatif çözümler aranıyor.

Neden Kredi ile Ev Alamıyoruz?

Birçok insanın aklına gelen ilk soru, neden kredi ile ev alamıyoruz sorusudur. Bunun cevabı oldukça basit. Ülkemizde son yıllarda ekonomik krizler yaşanıyor ve bankalar da bu krizlerden nasibini alıyor. Bu nedenle bankalar, kredi verirken daha seçici davranıyor ve kredi notu düşük olanlara kredi vermiyor. Ayrıca faiz oranları da oldukça yüksek olduğu için kredi çekmek de birçok kişi için zorlaşıyor.

Konut kredisi faiz oranları yaklaşık 3,5 kat artırıldığı için konut kredisi çekerek ev almak artık imkansız. Şu anda bile kamu bankalarından alınan kredi ödemesi ile özel bankalardan alınan kredi ödemesi arasında 2 kat fark var.

Kamu bankalarında yüzde 1,39 olan konut kredisi faiz oranları yükseltildi. Piyasalarda yüzde 1,29-2,99 arasında değişen konut kredisi faiz oranları yaklaşık 3,5 kat arttı. Bu oran 120 ay vadeli kredilerde çok daha yüksek oldu.

Şu anda Ziraat Bankası'nda yüzde 1,36 faiz oranı ile 120 ay vade seçeneği ile 1 milyon TL konut kredisi çeken bir vatandaşın 120 ay sonunda geri ödemesi 2.034.153 TL iken bu faiz artışlarından sonra geri ödenecek bu tutar 4 milyon TL'ye ulaşabilecek. Bu da kredi ile ev almayı neredeyse imkânsız hale getirecek.

Konut kredisi faiz oranlarında böylesine bir artış sıfır yapı stokunu artırırken, kiraların resmen daha da uçacağı görülüyor. Kısacası ev almak zorlaşacak ve bu şekilde vatandaş ister istemez kiraya yönelecek.

Bakın kamu bankalarında 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin aylık geri ödemesi 16.951,28 TL iken örneğin aynı şartlarda Yapı Kredi Bankası'ndan çekilecek kredinin aylık geri ödemesi 32.654,09 TL. Şu anda Yapı Kredi Bankası'nda konut kredisi faiz oranları yüzde 3,19 seviyesinde. Neredeyse tam iki katı.

Alternatif Çözümler Nelerdir?

Kredi ile ev almak artık imkansız hale geldiği için ev sahibi olmak isteyenler için alternatif çözümler aranıyor. Bunlardan ilki, tasarruf yapmak ve ev için birikim yapmaktır. Ev almak için yeterli birikimi olanlar, krediye ihtiyaç duymadan ev sahibi olabilirler. Ayrıca, ev kiralamak da bir diğer alternatif çözümdür. Kiralık evlerin sayısı oldukça fazla olduğu için uygun fiyatlı bir ev bulmak mümkündür.

Kredi ile ev almak artık imkansız hale geldiği için ev sahibi olmak isteyenler için alternatif çözümler bulunuyor. Bu alternatif çözümler arasında ev için birikim yapmak, ev kiralamak ve uygun fiyatlı evler aramak yer alıyor. Unutmayın ki, ev sahibi olmak için kredi çekmek zorunlu değildir. Düzenli bir tasarruf planı yaparak, hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.