Konu ile ilgili açıklama yapan HangiKredi Genel Müdürü Oray Durmazoğlu “Özellikle 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde, vatandaşların tatil ihtiyaçlarında kullanmak üzere oluşturacakları bütçeler için doğan para ihtiyacı ile bankaların bayram kredilerindeki kampanyaları ve avantajlı faiz oranları, başvuru artışlarını arttırdı’’ dedi.

İhtiyaç kredisi hacmi Haziran’da düştü

Sene başından itibaren %127’lik artışla 857 milyar TL’ye ulaşan kredi hacminde büyümenin mayıs ayında bankalara getirilen yeni düzenlemelerle birlikte yavaşladığı görülüyor.

19 Mayıs’ta ihtiyaç, kredisi, taşıt kredisi ve kredi kartından yapılan kuyum harcamaları ve taksitli nakit avans ürünlerinde %3 üzerinde büyüyen bankalara menkul kıymet tutma zorunluluğu getirilmişti. Düzenlemeden sonra ihtiyaç kredisi faizlerinin yıllık bazda 40% seviyelerini aştığı görüldü. Artan kredi faizleriyle birlikte 26 Mayıs – 2 Haziran haftasında ihtiyaç kredisi hacminde -0,7% küçülme yaşandı.