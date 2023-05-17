Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Cevdet Mercan oturduğu, yapımını Mednova’nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Amerikan yapımı Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe izleyici tarafından severek izleniyor.

Queen Sugar dizisi ise Amerikalı yazar Natalie Baszille'nin romanından uyarlanmıştır.

Queen Sugar Dizisinin Konusu

Nova, Charley ve Ralph adındaki üç kardeşin hepsi farklı hayatlar yaşamaktadır. Hapisten yeni çıkan Ralph, küçük oğluyla birlikte tekrardan yeni düzen kurmaya çalışır. Nova ise başarılı bir gazetecidir. Charley, ünlü bir basketbolcuyla evlidir ve kardeşlerine nazaran daha iyi bir hayat yaşar.

Bu üç kardeş, babalarının ölümü üzerine tekrardan bir araya gelmek zorunda kalır. Babalarının ölümünden sonra, aile işleri olan şekerkamışı tarlası ortada kalır. Nova, Charley ve Ralph, babalarından kalan bu tarlayı işletirken büyük mücadeleler vermek zorunda kalacaklardır.

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