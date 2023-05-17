Kraliçe dizisinin Narin'i Ayşe Akın, 24 Ocak 1992 tarihinde Belçika, Brüksel’de dünyaya geldi. Tam ismi Ayşe Özdemir’dir. Aslen Afyonkarahisarlıdır. 2010 senesinde Belçika’da bir güzellik yarışmasına katılmış ve Brüksel Güzeli olmuştur. 4 dil bilen Ayşe Akın, Yurt dışında ismini söylemekte zorlandıkları için ismini “Ayshe” olarak kullanmaktadır.

4 yaşındayken annesinin kendisini ajansa kaydetmesiyle daha küçük yaşlarda fotomodellik yapmaya başladı. Belçika’da 12 yaşında iken bir kulüpte altı ay futbol oynadı. Türkiye'ye gelmeden önce işletme-ekonomi bölümünde okuyordu ama Türkiye'den oyunculuk teklifi alınca Türkiye'ye gelen Ayşe Akın Craft Atölyesi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı.

Ayşe Akın'ın Oynadığı Dizi , Film ve Albümleri

Filmleri ve Dizileri :

2023-Kraliçe (Narin) (TV Dizisi)

2018 - İnsanlık Suçu (Neslihan) (TV Dizisi)

2015 - Kervan 1915 (Suzan) (Sinema Filmi)

2014 - Güllerin Savaşı (Duygu) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Cenevizli Gabriela) (TV Dizisi)

Albümleri :

2016 - Ben Bile Şok (Catwork Remix) - (Single)

2015 - Kim Ne Derse Desin (single)

YENİGÜN HABER MERKEZİ