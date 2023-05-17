Kraliçe dizisinin Narin'i Ayşe Akın, 24 Ocak 1992 tarihinde Belçika, Brüksel’de dünyaya geldi. Tam ismi Ayşe Özdemir’dir. Aslen Afyonkarahisarlıdır. 2010 senesinde Belçika’da bir güzellik yarışmasına katılmış ve Brüksel Güzeli olmuştur. 4 dil bilen Ayşe Akın, Yurt dışında ismini söylemekte zorlandıkları için ismini “Ayshe” olarak kullanmaktadır.

4 yaşındayken annesinin kendisini ajansa kaydetmesiyle daha küçük yaşlarda fotomodellik yapmaya başladı. Belçika’da 12 yaşında iken bir kulüpte altı ay futbol oynadı. Türkiye'ye gelmeden önce  işletme-ekonomi bölümünde okuyordu ama Türkiye'den oyunculuk teklifi alınca Türkiye'ye gelen Ayşe Akın Craft Atölyesi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı.

Ayşe Akın'ın Oynadığı Dizi , Film ve Albümleri

Filmleri ve Dizileri : 

2023-Kraliçe (Narin) (TV Dizisi)

2018 - İnsanlık Suçu (Neslihan) (TV Dizisi) 

Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl nereli? Doğum tarihi nedir? Nereli? Hangi eğitim kurumlarında okudu? Kaç yaşında? Ozan Bingöl kimdir? Ozan Bingöl nereli? Doğum tarihi nedir? Nereli? Hangi eğitim kurumlarında okudu? Kaç yaşında?

2015 - Kervan 1915 (Suzan) (Sinema Filmi) 

2014 - Güllerin Savaşı (Duygu) (TV Dizisi) 

2013 - Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Cenevizli Gabriela) (TV Dizisi) 

Albümleri : 

2016 - Ben Bile Şok (Catwork Remix) - (Single) 

2015 - Kim Ne Derse Desin (single)

YENİGÜN HABER MERKEZİ