Çizgi karakter Kral Şakir'in karakter tasarımcısı, karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu ile iş insanı Acun Ilıcalı bir araya gelerek, "Kral Şakir: Mikrop Avcıları-Cumburlop" filmini, 31 Mart'ta vizyona girmeden önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde gösterilmesini kararlaştırdı.

Bu kapsamda, filmin ilk gösterimi depremden etkilenen Osmaniye'de gerçekleştirildi. Çocukların ilgi gösterdiği etkinlikte filmin karakterlerinin maskotları çocukları eğlendirerek moral verdi.

Deprem bölgesinde belirlenen diğer kentlere de gidecek film ekibi, çadır ve konteyner kentlerde LED ekranlarda gösterim yaparak hem depremin yaralarını saracak hem de çocukların yüzlerini güldürecek.

Varol Yaşaroğlu, AA muhabirine, depremden etkilenen çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Bu birlikteliğin sürdürülebilir olmasını istediğini aktaran Yaşaroğlu, süreç içerisinde depremzede çocuklara yönelik etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.

Çocukların Kral Şakir'i çok sevdiğini anlatan Yaşaroğlu, "Çocukların dünyasında Kral Şakir sevgisi bambaşka. Çocukların gülümsemesi benim için değerli bir şey. Bu dünya çocukların ve çocuklara kalacak. O çocuklara güzel bir dünya bırakmak zorundayız." diye konuştu.

Yaşaroğlu, deprem bölgesindeki tüm çocuklara ulaşmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde 10 binin üzerinde çocuğa ulaşmak istiyoruz. Umarım daha fazlasına ulaşırız. Biz şu anda depremden etkilenen bütün çocukların yanında olacağız. Kral Şakir ve Fil Necati maskotlarını da getirdik. Onlar da çocuklarla dans ediyorlar. Çocuklara değişik hediyelerimiz olacak. Çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizim için mutlulukların en büyüğü." (AA)