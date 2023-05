Eğitim görevlerini tamamlayan oyuncular bir klana katılmaya hak kazanır. Bu oyuncular isterlerse bir klana katılma talebinde bulunabilirler veya mevcut bir klan üyesi tarafından davet edilebilirler.

Klanları daha da keyifli hale getirmek için, klan seviyesi ve ödülleri olan yeni bir ilerleme sistemi getirildi. 20. seviyeye kadar yükselebilecek olan klanlar, oyun esnasında Klan XP'si kazanabilecek. Bir klan 2. seviyeye ulaştığında o klanın Klan Etiketi, ona uygun bir Etiket Plakası'nı üzerinde oyuncunun takma adı/PUBG Kimliği'nin yanında görünecek. Klanların Etiket Plakası, klan seviye atladıkça yükseltilebilir olacak. Oyuncular, klan üyeleriyle birlikte oynarken klanın daha hızlı seviye atlamasını sağlayan çift XP bonusu alacaklar. Ek olarak, oyuncular klanlarının üyeleriyle oynadıkları için %30 BP artış desteği de kazanacaklar.

PUBG: BATTLEGROUNDS'un Baş Yapımcısı Taeseok Jang, "Aidiyet duygusunu geliştirmek ve nihayetinde oyuncu memnuniyetini artırmak için 23.2 test sunucusu güncellemesinden başlayarak klan sistemini kullanıma sunduk. Yeni sistem sayesinde oyuncuların arkadaşları ve klan üyeleriyle daha tatmin edici bir oyun deneyimi yaşayabileceğini umuyoruz."

KRAFTON, Inc. Hakkında

Güney Kore merkezli KRAFTON, Inc., dünya çapındaki oyuncular için yenilikçi ve ilgi çekici eğlence deneyimleri yaratma tutkusuyla birbirine bağlı, bağımsız oyun geliştirme stüdyolarından oluşan bir kolektiftir. 2007 yılında kurulan KRAFTON, her biri kendi eşsiz uzmanlığına sahip PUBG STUDIOS, Bluehole Studio, RisingWings, Striking Distance Studios, Dreamotion, Unknown Worlds, 5minlab, Neon Giant ve KRAFTON Montréal Studio'dan oluşuyor.



KRAFTON, PUBG: BATTLEGROUNDS, The Callisto Protocol, NEW STATE MOBILE, Moonbreaker, TERA ve ELYON dahil olmak üzere önde gelen eğlence ürünlerinden sorumludur. Dokuz ülkede 3.000 kişilik bir ekibe sahip olan KRAFTON, iş alanlarını oyunların ötesinde multimedya eğlence ve derin öğrenmeye genişletmeyi amaçlayan birinci sınıf yeteneklere sahip teknoloji odaklı bir şirkettir. KRAFTON hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.krafton.com adresin i ziyaret edin.

