2023 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri de açıkladı.

Buna göre; 2023 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz tarihinde,

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde yapılacak.

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ