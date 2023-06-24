KPSS Önlisans sınavı, 2024 yılında sınava girecek adaylar için büyük bir öneme sahiptir ve başarılı olmak için sınav hazırlık aşaması oldukça önemlidir. KPSS Önlisans sınavı, beş ana dersten oluşmaktadır. Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık konuları, sınavda karşılaşacağınız temel başlıklardır.

KPSS Lisans Sınavında Hangi Dersler Var?

KPSS 2024 Genel Yetenek sınavı, Matematik, Türkçe ve Genel Kültür olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Matematik ve Türkçe bölümleri, Genel Yetenek testini oluştururken, Genel Kültür bölümü ise adayların genel bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlar.

Matematik bölümü, temel matematik işlemleri, problemler, geometri ve mantık sorularını içermektedir. Adayların matematiksel düşünme becerilerini ölçerken, sayısal yeteneklerini de değerlendirir.

Türkçe bölümü, dil bilgisi, yazılı anlatım, okuduğunu anlama ve paragraf sorularından oluşur. Adayların Türkçe diline hakimiyetini, kelime bilgisini ve anlama yeteneklerini test eder.

Genel Kültür bölümü ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler konularını kapsar. Tarih konuları, Türkiye'nin tarihi sürecini, önemli olayları ve dönemleri içerirken, Coğrafya konuları coğrafi bölgeler, harita okuma ve genel coğrafi bilgileri içermektedir. Vatandaşlık konuları anayasa, demokrasi, insan hakları gibi vatandaşlık bilgilerini ölçerken, Güncel Bilgiler ise güncel olaylar, ekonomi, siyaset gibi konulara odaklanır.

KPSS Genel Yetenek sınavı için her bir bölümün konularına yönelik ayrıntılı bir çalışma ve hazırlık yapmak önemlidir. Bu şekilde adaylar, sınavda başarılı olma şansını artırabilir ve hedefledikleri puanı elde edebilir.

2024 KPSS Önlisans Konuları

KPSS Önlisans sınavında 2024 yılında Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler konuları yer almaktadır. Türkçe konuları, sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, noktalama işaretleri, yapı bilgisi, ses bilgisi, sözcük bilgisi, cümle bilgisi, yazım kuralları, anlatım bozuklukları ve sözel mantık gibi konuları içerir.

Matematik konuları, temel kavramlar, sayılar, bölme ve bölünebilme kuralları, asal çarpanlara ayırma, EBOB-EKOK, birinci dereceden denklemler, rasyonel sayılar, eşitsizlik, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, oran-orantı, problemler, kümeler, işlem ve modüler aritmetik, permütasyon, kombinasyon ve olasılık, tablo ve grafikler gibi konuları kapsar.

Geometri konuları ise geometrik kavramlar, doğruda açılar, üçgende açılar, üçgende alan, üçgende benzerlik, açı kenar bağıntıları, özel üçgenler, açıortay, kenarortay, çokgenler, dörtgenler, çember ve daire, analitik geometri, katı cisimler gibi konuları içerir.

Tarih konuları, İslamiyet öncesi Türk tarihi, Türk-İslam tarihi, ilk Müslüman Türk devletleri, Anadolu Selçuklu Devleti siyasi tarihi, Osmanlı Devleti kültür ve medeniyeti, Osmanlı Devleti'nin kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme ve dağılma dönemleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk dönemi Türk dış politikası, çağdaş Türk ve dünya tarihi gibi konuları içermektedir.

Coğrafya konuları ise Türkiye'nin coğrafi konumu ve yer şekilleri, iklimi ve bitki örtüsü, nüfus, yerleşme ve göç, ekonomik coğrafya, coğrafi bölgeler gibi konuları kapsar.

Vatandaşlık konuları, hukukun temel kavramları, genel esaslar, temel haklar, yasama, yürütme, yargı, anayasal gelişmeler, idare hukuku, uluslararası örgütler, güncel bilgiler gibi konuları içerir.

2023 KPSS Sınav Tarihleri



2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde yapılacaktır.

2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu ise 30 Temmuz 2023 tarihinde yapılacaktır.

2023-ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.