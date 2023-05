KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri ve KPSS ÖABT için başvuru ücreti 150 lira, KPSS Alan Bilgisi için başvuru ücreti 100 lira olarak belirlendi ancak deprem bölgesinde gerçekleştirilecek KPSS oturumlarında başvuru ücreti alınmayacağını açıklandı. KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru kılavuzu yayınlandı? KPSS başvuru işlemleri bugün itibariyle başlıyor. Sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavı başvurusu 29 Mayıs’a kadar sürecek. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.

KPSS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları, 16 Mayıs 2023 Salı günü başlayacak ve 29 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

KPSS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy, “Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.” bilgilerini paylaştı.

2023'TE YAKLAŞIK 50 SINAV GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapacaklarını bildiren Ersoy, şunları kaydetti: “2022'de 12 milyonun üzerinde adaya sınav ve yerleştirme hizmeti sunduk. Tüm paydaşlarımızla birlikte uluslararası standartlarda bir sınav merkezi olarak çalışmalarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Daha önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bazı sınavların yapılamayacağını, bu bölgede sınava girecek adayların istedikleri sınav merkezini seçebileceklerini duyurmuştuk. Bundan sonraki sınavlarda da deprem bölgesindeki adaylarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Uyguladığımız sınavlarla ilgili bilgilendirmeler web sayfamız ve sosyal medya kanallarımız üzerinden düzenli yapılmaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara da şimdiden başarılar diliyorum.” Bu yıl ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne “osym.gov.tr” internet sitesinden ulaşılabilecek.