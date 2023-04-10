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Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Öte yandan p ersonel istihdamı mülakat olmadan yapılacak.