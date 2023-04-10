SAĞLIK BAKANLIĞI 2023/5 KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Öte yandan personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak.

“Mobbing Bir İnsanlık Suçudur” “Mobbing Bir İnsanlık Suçudur”

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI

  • Biyolog (Lisans): 28
  • Çocuk Gelişimcisi (Lisans): 102
  • Diğer Sağlık Personeli (Lisans): 100
  • Dil ve Konuşma Terapisti (Lisans): 41
  • Diyetisyen (Lisans): 255
  • Ebe (Lisans): 1530
  • Fizyoterapist (Lisans): 510
  • Hemşire (Lisans): 5202
  • Hemşire (Ortaöğretim): 867
  • İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) (Lisans): 28
  • Odyolog (Lisans): 26
  • Perfüzyonist (Lisans): 25
  • Psikolog (Lisans): 255
  • Sağlık Fizikçisi (Lisans): 33
  • Sosyal Çalışmacı (Lisans): 91
  • Sağlık Teknikeri Anestezi (Ön Lisans): 480
  • Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı (Ön Lisans): 87
  • Sağlık Teknikeri Laboratuvar (Ön Lisans): 439
  • Sağlık Teknikeri Röntgen (Ön Lisans): 521
  • Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter (Ön Lisans): 16463
  • Sağlık Teknikeri Adli Tıp (Ön Lisans): 22
  • Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı (Ön Lisans): 315
  • Sağlık Teknikeri Ameliyat (Ön Lisans): 153
  • Sağlık Teknikeri Diş Protez (Ön Lisans): 102
  • Sağlık Teknikeri Diyaliz (Ön Lisans): 131
  • Sağlık Teknikeri Eczane (Ön Lisans): 204
  • Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji (Ön Lisans): 25
  • Sağlık Teknikeri Evde Bakım (Ön Lisans): 510
  • Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım (Ön Lisans): 510
  • Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi (Ön Lisans): 183
  • Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım (Ön Lisans): 1122
  • Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi (Ön Lisans): 51
  • Sağlık Teknikeri Odyometri (Ön Lisans): 119
  • Sağlık Teknikeri Ortopedi (Ön Lisans): 153
  • Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi (Ön Lisans): 51
  • Sağlık Teknikeri Podolog (Ön Lisans): 20
  • Sağlık Teknikeri Radyoterapi (Ön Lisans): 28
  • Sağlık Teknikeri Optisyen (Ön Lisans): 20
  • Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım (Ortaöğretim): 420
  • Sağlık Teknisyeni Anestezi (Ortaöğretim): 53
  • Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı (Ortaöğretim): 13
  • Sağlık Teknisyeni Laboratuvar (Ortaöğretim): 50
  • Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim): 62
  • Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter (Ortaöğretim): 200.         YENİGÜN HABER MERKEZİ