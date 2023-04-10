Koza Polyester'in halka arz sonuçları Garanti Yatırım tarafından KAP’a duyuruldu.

Garanti Yatırım'dan yapılan açıklamada, Koza Polyester halka arzında 44,39 milyon adet hissenin adet başına 24,50 TL fiyattan satıldığı bildirildi.

Buna göre halka arzın büyüklüğü 1 milyar 87 milyon 555 bin TL olurken, halka arza konu olan hisselerin yüzde 75’i yurt içi bireysel, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara satıldı.

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının 5-6-7 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arza 1 milyon 850 bin 176 yatırımcı katılırken, 1 milyon 729 bin 153 yatırımcıya pay dağıtıldı.

Bireysel yatırımcılara ise azami 19-20 lot hisse dağıtıldığı bildirildi. Halka arzda ayrıca %5'in üzerinde pay alan yatırımcı bulunmadığı aktarıldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ