Koza Halı, bölge bayi temsilcilerinin ve bayilerin katıldığı 750 kişilik lansman toplantısında, 2022 yıl sonu verilerini ve 2023 planlarını paylaştı. Koza Halı, Gaziantep menşeli bir firma olarak deprem felaketi sonrasında dayanışmayı devam ettirerek, bölgeyi kalkındırmayı sürdüreceklerinin sözünü verdi. 2022 yılı sonunda bir önceki seneye göre yüzde 9’luk bir büyüme gerçekleştiren Koza Halı, 2022 yılında marka bilinirliğini artırmak adına tabelalaşma konusunda da önemli girişimleri başlattı. İl bazında yapılan çalışmalarda şu ana kadar 12 ilde 23 mağazanın tabelalarını teslim eden firma, diğer iller için de çalışmalarını devam ettiriyor.

Koza Halı Genel Müdürü İbrahim Cingisiz: “Koza Halı Gallery mağazalarını Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçiriyoruz.”

“Tasarım Kozada Başlar” mottosuyla tasarlanan Koza Halı’da bu yıl 30 yeni koleksiyon yer alıyor. Yepyeni ürünlerin yanı sıra, marka ve bayiler adına da yenilikler sunan firma, 2023 yılında her birini geliştirmek için var gücüyle çalışıyor. Bu yılın önemli girişimi olan Koza Halı Gallery ile ilgili konuşan Koza Halı Genel Müdürü İbrahim Cingisiz, “Başarılı bir lansmanı ardımızda bırakıyoruz, bu seneki sipariş taleplerimizde geçen seneye oranla yüzde 50’nin üzerinde bir artış oldu. Koza Halı Gallery mağazası açmak için hedefimiz, 2023’de 20, 2024 yılında ise 100’dür. Koza Halı Gallery ismiyle faaliyete geçecek olan mağazalarımız bir “showroom” mantığıyla dizayn edilerek yalnızca Koza Halı ürünlerinin sergileneceği ve direkt son kullanıcıya sunulacağı bir tasarımla hazırlandı. Ayrıca bu mağazalarımız için teşvik edici bazı kolaylıklar da sunacağız. Bu doğrultuda ilk mağazamızı Sivas’ta açtık, lansman süresince de yeni mağaza talepleri aldık. Bu gelişmelerle birlikte, 2023’ün ilk 3 ayında bu yılki 20 adet olan mağaza hedefimizin yüzde 50’sini gerçekleştirmiş olduk.” Şeklinde konuştu.

“Koza Halı Gallery Mağazalarına Özel Teşvikler verilecek.”

İbrahim Cingisiz; “Koza Halı Gallery mağazalarımız için özel mimari çalışmalara destek olacağız. Özel mimari çalışmalarımızın başladığı İstanbul Mahmutbey’de Mecra Marmara mağazamız ve Dönmezler bölge bayimizin Torbalı’daki mağazası da bu desteklerimizin ilk örneklerinden olacak.” şeklinde konuştu. Bayilere verilecek olan desteklerin de altını çizen Cingisiz, “Koza Halı Gallery mağazalarımız için, mimari yapım bedeli; bölge bayi, bayi ve fabrika arasında 3’e bölünecek. İlk verilen siparişe özel nakit fiyatlardan vadeli evrak verilebilecek. Açıklanan her fiyat listesinden 6 ay boyunca fiyat değişikliği olmadan yararlanılabilecek ve açıklanan fiyat listesinden / (bölü) 1,5 ile ürün alımı yapılabilecek. Koza Halı Gallery konsept mağazalarımızla Koza Halı markasını tüm Türkiye’nin bildiği, güvendiği ve tercih ettiği bir marka haline getirerek, sizlerin de desteğiyle iç piyasadaki gücümüze güç katmayı arzu ediyoruz. Depremden zarar gören bayilerimizin Koza Halı Gallery mağazasını açmak istemeleri durumunda onlara destek olacağız. Mimari yapım bedelinin yüzde 50’sini bölge bayimiz, diğer yüzde 50’lik kısmını da biz karşılayacağız. Nakit fiyatına vadeli evrak vererek, iş hayatlarına devam etmeleri için destek olacağız.” diyerek sözlerini noktaladı.

İbrahim Cingisiz: “Bölgemizi hep birlikte güçlendireceğiz”

“Ülke olarak zor zamanlarımızda, birlik olmanın, el ele vermenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Depremin ilk gününden itibaren millet olarak sergilediğimiz dayanışma, tüm insanlık adına bir umut oldu. Biz bu dayanışmamızı sürdüreceğiz, yaşadıklarımızdan ders alacağız ve yaralarımızı birlikte saracağız. Çünkü biliyoruz ki biz millet olarak çok büyük zorlukların üstesinden daha önce de geldik ve gelmeye devam edeceğiz. Depremzede vatandaşlarımızın acılarını, yaşadıklarını unutmadan; umutla, birlik ve dayanışma ruhuyla yeni bir yarına hep birlikte başlayacağız.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ