Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (KOZAA) Paylarında Alım Bildirimi
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Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 28.04.2023 tarihli kararı ile pay alım miktarı artırılan, pay alım satım işlemleri kapsamında;
26.05.2023 tarihinde Dolaylı İştiraki olduğumuz, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. paylarında, 41,00 TL fiyattan 27.000 TL nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlem ile birlikte Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26.05.2023 tarihi itibariyle %2,0044 olmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154232