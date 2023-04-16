Köy Enstitüsü projesi, Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Köy Enstitülerine giden süreç, 1936 yılında Çankaya Köşkü'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başkanlığındaki bir toplantı ile başlamıştır. Ulu Önder Atatürk, “40 bin köyün 35 bini okul ve öğretmensiz. Bir çözüm bulalım” diyerek Cumhuriyet'in eğitim cephesini güçlendirmenin önemine işaret etmiştir. Köy Enstitüleri ,dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnenü’nün gözetiminde , Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından yönetilmiş bir programdır.Eğitimci İsmail Hakkı Tonguç ‘un da büyük katkıları vardır.

Köy Enstitüsü, Türkiye'de ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihinde kurulmuştur. Köy Enstitüleri Kanunu'nda bu kurumların amacının köy öğretmeni ve köye yönelik diğer mesleklerde eğitilmiş elemanlar yetiştirmek olduğu belirtilmiştir. Köy Enstitülerinin öğrencileri, okuma imkanından yoksun köylü çocuklarından oluşuyordu.

Köy enstitülerinde genel kültür dersleri ve meslek bilgisi dersleri yanında; arıcılık, bağcılık, sağlıkçılık,duvarcılık, demircilik, terzilik, balıkçılık, marangozluk gibi dersler de okutulurdu. Köy Enstitülerinde verilen derslerin yarısı temel örgün eğitim diğer yarısı ise uygulamalı eğitim konularını kapsıyordu. Ezbercilikten uzak bir eğitim anlayışı hakimdi. Derslerde işlenen her konu günlük hayat ile bağdaşlaştırılarak anlatılırdı. Eğitimde eşitliği sağlamak amacıyla karma sistemin uygulandığı Köy Enstitülerinin öğretim süresi beş yıldı. Öğrenciler haftada 44 saat ders görüyordu. Enstitülerde öğrenciler tek tip üniforma giyiyordu ve enstitü müdürü bile buna uyup aynı üniformayı giyiyordu. Köy Enstitülerinde okur-yazar kitlesinin oluşması için, 25 klasik roman okumak, tanıtmak ve eleştirilmesinin yapılması zorunluydu ve her öğrenci en az bir müzik aleti çalmak zorundaydı.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 21 Köy Enstitüsü kurulmuştu. Bunlar; Eskişehir-Çifteler, İzmir-Kızılçullu,Kırklareli-Kepirtepe, Kastamonu-Gölköy, Malatya-Akçadağ, Antalya-Aksu, Samsun-Ladik/Akpınar,Kocaeli-Arifiye,Trabzon-Beşikdüzü,Kars-Cılavuz, Adana-Düziçi, Isparta-Gönen, Balıkesir-Savaştepe, Kayseri-Pazarören, Ankara-Hasanoğlan, Konya/Ereğli-İvriz, Sivas-Pamukpınar,Erzurum-Pulur, Diyarbakır-Ergani, Aydın-Ortaklar ve Van-Erciş’tir.

Köy Enstitüleri 1954 yılında kapandı.

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