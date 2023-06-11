Dağhan Külegeç, rol aldığı Kavak Yelleri, Lise Defteri, Kiraz Mevsimi ve Yeni Gelin gibi yapımlarla tanınan bir sanatçıdır. Ayrıca, merhum sanatçı ve karikatürist Altan Erbulak'ın torunu. Dağhan Külegeç, geçtiğimiz nisan ayında kot pantolon nihah masasına oturmuşlardı.

Dağhan Külegeç Davullu Zurnalı Gelini Almaya Gitti

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş çifti, geçtiğimiz gün düğünlerini gerçekleştirdi. Düğün öncesinde, Dağhan Külegeç Tuğba Aytaş'ı baba evinden davul ve zurna eşliğinde almaya gitti. Geleneksel adetlerin uygulandığı bu özel günün ilk fotoğraf karesi, Dağhan Külegeç'in annesi tarafından ınstagram hesabı üzerinden paylaşıldı.